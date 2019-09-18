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МАРТ обязал белорусские магазины продавать бумажные пакеты

Министерство антимонопольного регулирования и торговли внесло изменения в перечень товаров, которые обязательно должны продаваться в магазинах, сообщают «Минск-Новости».

Теперь, в зависимости от площади торгового объекта, магазины обязаны иметь в ассортименте от одного до четырех наименований бумажных пакетов, одноразовой посуды и столовых приборов.

Новые правила касаются также киосков, автозаправок, неспециализированных торговых точек со смешанным товаром.

Кроме того, сокращен минимальный набор полиэтиленовых пакетов и пластиковой одноразовой посуды.


Изменения вступают в силу после официального опубликования постановления МАРТ.
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