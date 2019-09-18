МАРТ обязал белорусские магазины продавать бумажные пакеты

Теперь, в зависимости от площади торгового объекта, магазины обязаны иметь в ассортименте от одного до четырех наименований бумажных пакетов, одноразовой посуды и столовых приборов.





Новые правила касаются также киосков, автозаправок, неспециализированных торговых точек со смешанным товаром.





Кроме того, сокращен минимальный набор полиэтиленовых пакетов и пластиковой одноразовой посуды.









Изменения вступают в силу после официального опубликования постановления МАРТ.



