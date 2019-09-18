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Священники из Минска и Гомеля подписали открытое письмо в защиту заключенных по «московскому делу»

Более 50 православных священников подписали открытое письмо в защиту фигурантов уголовных дел, возбужденных после митингов в Москве летом 2019 года.

Более 50 православных священников подписали открытое письмо в защиту фигурантов уголовных дел, возбужденных после митингов в Москве летом 2019 года. Среди них – заместитель председателя Синодального миссионерского отдела БПЦ Александр Кухта и архимандрит Савва (Мажуко) из Никольского монастыря.
Обращение и список подписантов размещены на сайте «Правмир». Вот основные тезисы этого документа:

фото: dw.com

– Считаем своим долгом выразить убеждение в необходимости пересмотра судебных решений в виде тюремных сроков, присужденных ряду фигурантов «московского дела»;

– В отношении фигурантов «московского дела» вызывают наше недоумение приговоры суда в сравнении с другими, гораздо более мягкими приговорами, которые вынесли российские суды обвиняемым в более тяжелых преступлениях. Мы считаем, что наказание должно быть соразмерно нарушению закона, а власть накладывает на человека дополнительную ответственность, а не освобождает от нее. В противном случае само правосудие превращается в насмешку и «массовый беспорядок»;

– Суд должен быть способным защитить гражданина от произвола исполнительной власти и силовых структур, в противном случае само его существование превращается в декорацию и формальность;


– Судебные разбирательства не должны носить репрессивный характер, суды не могут быть использованы как средство подавления несогласных, применение силы не должно осуществляться с неоправданной жестокостью;

– Вынесенные приговоры в большей степени похожи на запугивание граждан России, чем на справедливое решение в отношении подсудимых.

Сбор подписей под открытым письмом православных священников продолжается.

Официальная позиция Русской православной церкви остается провластной. Заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе, комментируя РИА Новости открытое письмо, сказал, что ряд его положений «имеет мало общего с правовой защитой». Представитель РПЦ посоветовал небезразличным священникам «собрать средства на знающего адвоката, который мог бы действительно помочь».

Резюме Кипшидзе таково:

— Политическими декларациями можно только попробовать бороться с властью, а не преображать мир на началах истины Христовой. Борьба с властью никогда не была и не будет миссией церкви, пишет gazetaby.com
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