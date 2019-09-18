Священники из Минска и Гомеля подписали открытое письмо в защиту заключенных по «московскому делу»
Более 50 православных священников подписали открытое письмо в защиту фигурантов уголовных дел, возбужденных после митингов в Москве летом 2019 года.
Более 50 православных священников подписали открытое письмо в защиту фигурантов уголовных дел, возбужденных после митингов в Москве летом 2019 года. Среди них – заместитель председателя Синодального миссионерского отдела БПЦ Александр Кухта и архимандрит Савва (Мажуко) из Никольского монастыря.
Обращение и список подписантов размещены на сайте «Правмир». Вот основные тезисы этого документа:
фото: dw.com
– Считаем своим долгом выразить убеждение в необходимости пересмотра судебных решений в виде тюремных сроков, присужденных ряду фигурантов «московского дела»;
– В отношении фигурантов «московского дела» вызывают наше недоумение приговоры суда в сравнении с другими, гораздо более мягкими приговорами, которые вынесли российские суды обвиняемым в более тяжелых преступлениях. Мы считаем, что наказание должно быть соразмерно нарушению закона, а власть накладывает на человека дополнительную ответственность, а не освобождает от нее. В противном случае само правосудие превращается в насмешку и «массовый беспорядок»;
– Суд должен быть способным защитить гражданина от произвола исполнительной власти и силовых структур, в противном случае само его существование превращается в декорацию и формальность;
– Судебные разбирательства не должны носить репрессивный характер, суды не могут быть использованы как средство подавления несогласных, применение силы не должно осуществляться с неоправданной жестокостью;
– Вынесенные приговоры в большей степени похожи на запугивание граждан России, чем на справедливое решение в отношении подсудимых.
Сбор подписей под открытым письмом православных священников продолжается.
Официальная позиция Русской православной церкви остается провластной. Заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе, комментируя РИА Новости открытое письмо, сказал, что ряд его положений «имеет мало общего с правовой защитой». Представитель РПЦ посоветовал небезразличным священникам «собрать средства на знающего адвоката, который мог бы действительно помочь».
Резюме Кипшидзе таково:
— Политическими декларациями можно только попробовать бороться с властью, а не преображать мир на началах истины Христовой. Борьба с властью никогда не была и не будет миссией церкви, пишет gazetaby.com
10:45 18/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».