Журналист-фрилансер Евгений Глушков, чью инициативную группу зарегистрировали в Могилевском-Ленинском избирательном округе №84, рассказал о возможном нарушении в Могилевском-Центральном округе №85, пишет "Могилевская весна"





— Есть информация, что на прошлой неделе в актовом зале средней школы №27 собрали учителей школ, которые входят в Могилевский-Центральный округ. Их поставили перед фактом, что они входят в инициативную группу возможного кандидата Людмилы Здориковой. Каждому раздали по четыре подписных листа, сказали собирать подписи, — утверждает Глушков.





По его словам, всего в инициативную группу вошло 130 человек. Окружная избирательная комиссия зарегистрировала её 9 сентября.



