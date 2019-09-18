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Желтый уровень опасности объявлен из-за ветра

Синоптики объявили желтый уровень опасности по юго-западной половине Беларуси из-за сильного ветра. Сегодня места возможно усиление северо-западного ветра порывами до 15-18 м/с.

Порывы ветра могут повредить кровлю, обрушить деревья и плохо закрепленные конструкции, пишет reform.by
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