Пиарщики отказываются восстанавливать подпорченный имидж Гонконга

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В городе вот уже несколько месяцев продолжаются массовые протесты, вызванные законопроектом о выдаче в материковый Китай преступников из Гонконга. Этот законопроект с тех пор уже был отозван, пишет ВВС









Руководителя администрации Гонконга Керри Лэм и ее правительство подвергают резкой критике за то, как они отреагировали на протесты.





Сама Керри Лэм на пресс-конференции во вторник сообщила журналистам, что, по мнению пиарщиков, «сейчас не лучшее время» для восстановления имиджа и репутации Гонконга.









«В какой-то момент у нас возникла мысль обратиться в несколько международных PR-агентств за советом, — сказала Лэм. — Нам дали понять, что сейчас для этого не лучшее время из-за продолжающихся общественных протестов, актов насилия и вандализма».

«Так что, возможно, запускать сейчас кампанию по восстановлению репутации Гонконга было бы не самым эффективным использованием правительственных ресурсов, — добавила она. — Но рано или поздно нам придется этим заняться, потому что я твердо верю в основы Гонконга».

Что случилось на PR-фронте? В своем августовском обращении к бизнес-сообществу, опубликованном агентством Рейтер, Керри Лэм признавалась, что четыре из восьми PR-агентств, к которым обращались за помощью власти, сразу отказали им. Представителей четырех других компаний затем пригласили на консультации с правительством.

Власти Гонконга хотели, чтобы пиарщики «поменяли негативное восприятие Гонконга на ключевых зарубежных рынках и восстановили их веру в Гонконг», а также «подчеркнули те сильные стороны и качества, которые отличают Гонконг от других городов региона, и успех принципа «одна страна — две системы».

Однако ни одна из четырех оставшихся фирм не согласилась взяться за эту работу.

Представитель одной из компаний даже опубликовал заявление, в котором раскритиковал правительство Гонконга за попытку разработать PR-стратегию «в том время как улицы города полыхают».



Что происходит сейчас в Гонконге? В понедельник полиция заявила, что за выходные было арестовано 89 человек после того, как «радикально настроенные участники протестов» напали на двух полицейских и бросали кирпичи и бутылки с зажигательной смесью.

Продолжались также стычки между участниками антиправительственных демонстраций и сторонниками Пекина.

