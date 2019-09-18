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Под Полоцком вырастили урожай картошки в форме сердечек

Вот такой картофель, в форме сердечек, вырастила семья Пашкевичей — Людмила, Дмитрий и трое их сыновей из агрогородка Заозерье Полоцкого района.

Необычный картофель вырос на небольшом участке возле дома, сообщает gorod214.by.
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