Сегодня — День национального флага и герба Беларуси
19 сентября бело-красно-белый флаг и герб «Погоня» получили статус государственных символов.
19 сентября 1991 года на внеочередной сессии Верховного Совета было принято новое название страны — Республика Беларусь, а также утверждены государственные символы — герб «Погоня» и бело-красно-белый флаг.
Однако уже через 4 года, на референдуме 1995 года, инициированным Александром Лукашенко, исторические символы свободной Беларуси были лишены статуса государственных и попали под запрет, под которым находятся и сейчас.
Однако герб «Погоня» и бело-красно-белый флаг остаются единственными настоящими национальными символами Беларуси. Наш бело-красно-белый флаг появился не позднее начала ХVІ столетия, где верхняя полоса - цвет «Погони», средняя - исконный цвет самого флага, а нижняя - цвет рыцарского щита на «Погоне» (отметим, что помимо белого были другие варианты цвета щита: красный, синий). Наиболее старинное изображение белорусского флага сохранилось на картине, посвященной победной битве наших предков с московитами под Оршей (1514 год).
Государственным же гербом Великого Княжества со второй половины ХІІІ столетия стало изображение вооруженного рыцаря на коне - «Погоня». Считается, что вначале она была гербом Полоцка, а также Новогрудка. С начала ХV века на щите «Погони» уже встречается шестиконечный крест с более короткой верхней перакладиной. Такие кресты были типичными христианскими символами в Беларуси в ХІ-ХІV веках. Первые же сведения про флаги с изображением «Погони» встречаются с времен Грунвальдской битвы (1410 год).
08:11 18/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».