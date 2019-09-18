Кейт Миддлтон и принц Уильям ждут четвертого ребенка
Принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон, похоже, готовятся вновь порадовать публику монаршим наследником. Оказывается, герцогиня Кембриджская, которая только чуть больше года назад родила третьего ребенка - принца Луи, - вновь беременна. Радостной новостью поделилась 4-летняя дочь супругов Шарлотта.
Девочка в начале сентября пошла в частную школу и уже успела продемонстрировать публике свой озорной характер. Когда родители привели ее в учебное заведение, правнучка Елизаветы II отказалась идти с учительницей, крепко схватившись за мамину юбку, а потом и вовсе показала язык собравшейся вокруг публике.
И тут выяснилось, что и в школе дочь Кейт Миддлтон, что называется, не может держать язык за зубами. Шарлотта тут же принялась растрезвонивать одноклассникам все секреты королевского двора. В частности, объявила, что герцогиня беременна, так что вскоре у нее будет сестренка. Конечно, болтовню девочки услышали сотрудники заведения, которые не преминули рассказать об этом публично, так что теперь британцы наперебой поздравляют монарших особ с грядущим пополнением в семье.
Напомним, Кейт Миддлтон и принц Уильям воспитывают троих детей. Их первенцу Джорджу - 6 лет, Шарлотте - 4 года, а Луи появился на свет в апреле 2018 года, пишет сайт "Комсомольской правды".
08:02 18/09/2019
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