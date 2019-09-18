Кейт Миддлтон и принц Уильям ждут четвертого ребенка









Девочка в начале сентября пошла в частную школу и уже успела продемонстрировать публике свой озорной характер. Когда родители привели ее в учебное заведение, правнучка Елизаветы II отказалась идти с учительницей, крепко схватившись за мамину юбку, а потом и вовсе показала язык собравшейся вокруг публике.





И тут выяснилось, что и в школе дочь Кейт Миддлтон, что называется, не может держать язык за зубами. Шарлотта тут же принялась растрезвонивать одноклассникам все секреты королевского двора. В частности, объявила, что герцогиня беременна, так что вскоре у нее будет сестренка. Конечно, болтовню девочки услышали сотрудники заведения, которые не преминули рассказать об этом публично, так что теперь британцы наперебой поздравляют монарших особ с грядущим пополнением в семье.







