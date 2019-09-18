Стали известны вредные для здоровья привычки, которые почему-то считаются полезными
По словам врачей, многие в сущности вредящие здоровью привычки закрепились в народном сознании как полезные. Они предупреждают: даже в самых здоровых на первых взгляд привычках таятся подводные камни, информирует enovosty.com.
Использование солнцезащитного крема. Косметологи и дерматологи не устают повторять, что для защиты от ультрафиолета важно регулярно использовать соответствующие кремы. Но все дело в том, каким именно кремом пользоваться. В начале года специалисты Главного санитарного управления по контролю над продуктами питания и медикаментами в США провели анализ состава солнцезащитных кремов, и он который показал, что лишь два из 16 основных ингредиентов в них действительно безопасны для человека – это оксид цинка и диоксид титана. Еще два ингредиента (РАВА и триэтаноламин салицилат) были признаны экспертами небезопасными, а в отношении 12 других специалисты попросили провести срочные исследования.
Разгрузочные дни. По мнению специалистов, прибегать к разгрузочным дням имеет смысл только отравлении, поскольку в этому случае организму важно максимально быстро вывести токсины. Для здоровых людей разгрузочные дни либо бесполезны, либо вредны. Резкое сокращение калорий и недополученные важных питательных веществ могут ослабить иммунитет.
Стакан воды перед едой. Этот простой способ часто рекомендуется для защиты от переедания и сохранения стройной фигуры – перед едой следует выпивать стакан воды. Но медики предупреждают, что если перед приемом пищи пить холодную воду, это может навредить процессу пищеварения, снизить его активность. Если и пить перед едой воду, то только очень теплую, либо выпить чашку умеренно горячего чая.
Ежедневный спорт. Физическая активность необходима, но даже в занятиях спортом должна быть умеренность. Постоянные нагрузки вредны тем, что в буквальном смысле изнашивают организм. Человеческое тело устроено таким образом, что после интенсивных нагрузок ему нужен период отдыха для восстановления.
Использование антибактериальных гелей. Конечно, осенью с ухудшением погоды лучше постараться обеспечить себе как можно более надежную защиту от вирусов. Но ученые указывают на то, что стерильность может негативно сказаться на здоровье – иммунитет при этом лишается возможности бороться с враждебной внешней средой. Кроме того, постоянное использование антибактериального геля старит кожу рук.
07:46 18/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».