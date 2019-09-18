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Стали известны вредные для здоровья привычки, которые почему-то считаются полезными

По словам врачей, многие в сущности вредящие здоровью привычки закрепились в народном сознании как полезные. Они предупреждают: даже в самых здоровых на первых взгляд привычках таятся подводные камни, информирует enovosty.com.



Использование солнцезащитного крема. Косметологи и дерматологи не устают повторять, что для защиты от ультрафиолета важно регулярно использовать соответствующие кремы. Но все дело в том, каким именно кремом пользоваться. В начале года специалисты Главного санитарного управления по контролю над продуктами питания и медикаментами в США провели анализ состава солнцезащитных кремов, и он который показал, что лишь два из 16 основных ингредиентов в них действительно безопасны для человека – это оксид цинка и диоксид титана. Еще два ингредиента (РАВА и триэтаноламин салицилат) были признаны экспертами небезопасными, а в отношении 12 других специалисты попросили провести срочные исследования.

Разгрузочные дни. По мнению специалистов, прибегать к разгрузочным дням имеет смысл только отравлении, поскольку в этому случае организму важно максимально быстро вывести токсины. Для здоровых людей разгрузочные дни либо бесполезны, либо вредны. Резкое сокращение калорий и недополученные важных питательных веществ могут ослабить иммунитет.


Стакан воды перед едой. Этот простой способ часто рекомендуется для защиты от переедания и сохранения стройной фигуры – перед едой следует выпивать стакан воды. Но медики предупреждают, что если перед приемом пищи пить холодную воду, это может навредить процессу пищеварения, снизить его активность. Если и пить перед едой воду, то только очень теплую, либо выпить чашку умеренно горячего чая.

Ежедневный спорт. Физическая активность необходима, но даже в занятиях спортом должна быть умеренность. Постоянные нагрузки вредны тем, что в буквальном смысле изнашивают организм. Человеческое тело устроено таким образом, что после интенсивных нагрузок ему нужен период отдыха для восстановления.

Использование антибактериальных гелей. Конечно, осенью с ухудшением погоды лучше постараться обеспечить себе как можно более надежную защиту от вирусов. Но ученые указывают на то, что стерильность может негативно сказаться на здоровье – иммунитет при этом лишается возможности бороться с враждебной внешней средой. Кроме того, постоянное использование антибактериального геля старит кожу рук.
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