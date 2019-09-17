Шедеврально! Как глава Гродненщины выступал на Дне белорусской письменности
В интернет попало выступление главы Гродненской области Владимира Кравцова на Дне белорусской письменности в Слониме. Праздник прошел 31 августа–1 верасня.
Кравцов — уроженец Ленинградской области России, но почти всю жизнь прожил в Беларуси.
Во время своего выступления он читал подготовленную речь на бумажке. Но как только чиновник отрывался от текста, что-то шло не так...
22:10 17/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».