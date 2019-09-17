«Выставку в Берлине захватили рейдеры». Как вторжение белорусских художников на Запад закончилось скандалом
«Комсомолка» узнала, как Алесь Родин получил целый этаж в престижном берлинском арт-центре, а потом его картины на год стали заложниками у рейдеров.
Художники отметили, что Родину и его коллегам удалось освоить огромное пространство. Фото: Святослав ЗОРКИЙ
До конца сентября в огромном бывшем заводском цеху на улице Октябрьской, 16 идет выставка «Міфалагема тысячагоддзя» художника Алеся Родина. Ее называют тотальной: тут чуть ли не все творчество художника во главе с одноименным названию экспозиции полотном 15х4 метра, инсталляции Змитера Юркевича, работы немецких друзей Родина, звуковые эксперименты.
Коллеги-художники, признается Алесь, удивились - как удалось освоить огромное помещение (вплоть до балок под крышей цеха)? А ведь в 1990-х впечатляющие работы этого авангардиста минская арт-тусовка часто принимала в штыки. Однако монументальные полотна оценили за рубежом. Белорус выставлялся в Нидерландах и Париже, хотя в Минске по-прежнему скромно преподавал в колледже - благо, так получал еще и дефицитные тогда краски и холсты. Все изменила первая поездка в Берлин.
- Мои друзья-художники Александр Таранович и Игорь Ермаков, которые руководили в Минске культовой галереей «Шестая линия», готовили в 2001-м выставку 50 белорусских художников «Дах» в огромном арт-хаусе «Тахелес» в центре Берлина. Мэрия выделила 200 тысяч евро на саму выставку и на ремонт здания.
На выставке представлены как полотна Родина, так и работы Змитера Юркевича и других художников. Фото: Святослав ЗОРКИЙ
В арт-пространство ОК16 попали и стали объектами искусства самые разные предметы. Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Из полусотни имен Ермаков и Таранович назвали несколько художников, кого ждали обязательно. Среди них - Алесь Родин. Но из Минска приходили списки, где Родина словно игнорировали. Наконец, в Берлине поставили ультиматум: нет Родина - нет выставки. За пару недель до выезда его имя попало в список, и художнику пришлось впопыхах делать визу. А еще решать, как уместить свое масштабное творчество примерно в полтора метра.
- Мне сказали ехать с небольшими работами, - уточняет Алесь. - Но мой друг, художник Игорь Кашкуревич, который жил в Германии, сказал: ты не видел «Тахелес» - бери самое забойное!
Тогда Родин снял с подрамников крупноформатные картины, а потом загрузил их и разобранные подрамники в пригнанный из Германии автобус. Большинство, оказалось, везло в Берлин работы в позолоченных рамах на продажу. Но в Берлине именно Родин оказался тем, кто попал по адресу. Сутками в 6-этажном арт-хаусе работали и просто тусовались тысячи человек со всего мира, но их не интересовала покупка пейзажей и натюрмортов. Зато по душе была бурлящая круглые сутки жизнь - музыка, театр, выставки, перформансы (хотя в сотни берлинских галерей публика заглядывала только на вернисажи выпить шампанского).
На фестивалях "Дах" показывали необычный театр... Фото: Ольга Качура (предоставлено Змитером Юркевичем)
- В этом муравейнике я стал искать, где устроиться. Но повсюду слышал: тут будет выставка такого-то известного художника - уходите, - вспоминает Алесь Родин. - Ночью в каком-то углу я собрал подрамники и натянул на них полотна, чтобы примерить, как работы смотрятся в большущем пространстве. Только закончил, как появилась комиссия во главе с директором «Тахелеса» Мартином Райтером, известным своими скандальными арт-проектами. Они сразу определили мои неприкаянные картины в центр экспозиции. Оказалось, администрация «Тахелеса» и ждала на белорусскую выставку авангард, а большинство привезли осколки соцреализма.
Алесь Родин - один из самых необычных белорусских художников. Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Вдобавок Родину предложили остаться в «Тахелесе» на год. Ему выделили ателье для работы плюс холл для выставок - пополам с бежавшим из Ирана художником, который 20 лет прожил в Германии без паспорта. Снял он и однушку в Берлине: тогда это стоило 200 евро, сейчас - в десять раз больше. Хотя чаще ночевал в мастерской.
- Многие привыкли вставать спозаранку и сразу к холсту, другие писали только ночью. Так что было удобно. Да и зрители приходили сюда в любое время, - рассказывает Алесь. - Благо, в «Тахелесе» художник работает не на количество: пиши, сколько хочешь, и проверяй на публике свои картины или арт-объекты.
Так выглядит творческий процесс Алеся Родина. Фото: Фейсбук Алеся Родина
ПРОДАЛ КАРТИНУ НЕМЕЦКОМУ ГОЛЛИВУДУ, А ЕЛ «РОЛЛТОН» ИЗ МИНСКА
Потом Алесь Родин регулярно приезжал в «Тахелес». В Берлине стало модным ходить на выставки белоруса, ставшего центральным художником арт-хауса. Алесь прикидывает: его выставки за 10 с лишним лет видело пару миллионов туристов. А баннер с его фамилией и словом «Беларусь» целый год висел на торце «Тахелеса» посреди Берлина
- Даже когда наша страна еще не звучала в Европе, люди знали о ней через искусство, - уверен Родин.- А когда в Берлине (поочередно с Минском) проводили фестивали литературы, перформанса и музыки «Дах» (Родин и Юркевич его прокураторы (так они называют свою роль кураторов) - Ред.), они для европейцев тоже стали презентацией страны.
Интересно, что с приходом известности белорус не спешил продавать работы. Но сделал исключение для офиса Бабельсбергфильма - немецкого Голливуда, где снимали классики от Лени Риффеншталь до Вима Вендерса. А для зрителей Родин делал репродукции большого формата, которые стоили 5 - 10 евро. За день расходилось то пару штук, а то и десятки. На эти деньги арт-хаус мог принимать Родина и его коллег из Беларуси.
- Плюс народ что-то забрасывал в ящик для пожертвований. Но выживали мы благодаря рису и сумкам с «Роллтоном», которые привезли из Минска. А условия были спартанские: в одном углу мастерской Родина - его матрас, в другом - мой, - вспоминает художник-перформер, соавтор Алеся по многим проектам Змитер Юркевич. Впервые он приехал в «Тахелес» в 2005-м, хотя с Родиным сотрудничал с 1999-го.
- В середине нулевых в Берлине целый месяц с утра до вечера мы жили перформансом, - вспоминает Змитер. - Арт-акции на радость туристам выходили и за стены «Тахелеса». Например, перформанс из серии «Измерение пространства» мы провели у стен Рейхстага. Разрешения не просили, все могло закончиться депортацией, тем более приехало 6 автобусов с полицией. Но нас не тронули. Мы же просто ходили по черному тканевому квадрату в белых балахонах с красными лицами на костылях, держа в руках катушку из-под кабеля. А в окружении шокирующих роботов-монстров арт-группы Dead Chickens прошла выставка картин Родина, а я показывал перформанс, во время которого выплыл на середину Шпрее и доставал из воды белые и красные ленты, составляя бело-красно-белый флаг.
Некоторые перформансы, проходи они вне стен арт-хауса, могли шокировать. Фото: Ольга Качура (предоставлено Змитером Юркевичем)
Тем не менее, некоторые арт-акции выходили за пространство "Тахелеса", как эта - у Бранденбургских ворот Берлина. Фото: Паула Попеску-Кехен
Тем не менее, некоторые арт-акции выходили за пространство "Тахелеса", как эта - у Бранденбургских ворот Берлина. Фото: Паула Попеску-Кехен
Не раз Юркевич с Родиным пристраивались к популярным шествиям. Отлично вписались они в Fuck-парад, где шли анархисты, зеленые, антифашисты. А на парад за легализацию наркотиков арт-дуэт вместе с музыкантом Владом Бубном пришел на костылях и с лозунгом на майках «Наркотики? Нет, спасибо».
- На нас кидались наркоманы, мол, мы дискредитируем идею. И мы все равно прошли через весь Берлин в конце их колонны - за нами уже ехала полиция, - говорит Змитер.
Родин и Юркевич после перформанса в мастерской Алеся в "Тахелесе". Фото: Ольга Качура (предоставлено Змитером Юркевичем)
ЧТОБЫ ДОБРАТЬСЯ ДО ВЫСТАВКИ, РЕЙДЕРЫ СРЕЗАЛИ ДВЕРИ БОЛГАРКОЙ
В 2010-м «Тахелес» выделил Родину весь 6-й этаж - прежде тут был зал временных выставок. Сюда-то год спустя впервые заглянули представители одного из немецких банков, которые претендовали на здание «Тахелеса». Оно досталось бы банку в 2012-м, но банкиры захотели ускорить процесс.
- За то, чтобы я освободил пространство, - рассказывает Родин, - предлагали большие деньги, но я отправил гостей в администрацию. Но они исчезли, чтобы появиться спозаранку за десять дней до Нового 2012 года, когда я только встал утром поработать.
Змитер Юркевич на знаменитом 6-м этаже "Тахелеса". Фото: Ольга Качура (предоставлено Змитером Юркевичем)
Такие секьюрити с газовыми баллонами разгоняли арт-хаус, а позже Алесь Родин изобразил их в образах таких черных быков. Фото: petrovahner.de; Фейсбук Алеся Родина
Змитер Юркевич вспоминает, что металлические двери 6-го этажа пилили болгаркой, высверливали замок, выбивали петли. Он с директором «Тахелеса» Мартином Райтером спрятали Родина в маленькой комнатке, а сами встречали незваных гостей. Юркевич все снимал на камеру. Когда двери вскрыли, в зал вошли адвокаты и несколько десятков крепких ребят в черных балаклавах и с надписью Security на черной одежде.
- Они заняли зал, а люди в костюмах показали постановление суда и потребовали покинуть это помещение. Потом секьюрити нашли Родина и под охраной спустили на первый этаж, словно опасного преступника, не дав взять краски, работы, компьютер, одежду. И по всей лестнице стояли эти бойцы, - рассказывает Змитер.
- Когда вход на выставку замотали колючей проволокой, журналисты раскрутили ситуацию. В мою защиту устраивали демонстрации, собрали десятки тысяч подписей, музыканты давали концерты. Художники всего мира встали на дыбы, - говорит Родин.
- Банк рассчитывал: если захватить выставку главного художника и самый важный этаж, то с другими обитателями «Тахелеса» можно не церемониться, - объясняет Змитер Юркевич. - Но в считанные дни выяснилось: никакого решения суда не было. А один из авторов подлога - один из составителей современной немецкой конституции!
Но суд состоялся только через год. Тем временем белорусов пристроили в ателье на пятом этаже. Из репродукций закрытых этажом выше картин Родин организовал выставку. Там появилась и инсталляция Юркевича в виде паука, который хватает все на своем пути. А вдобавок Алесь нарисовал рогатые фигуры в черном на стенах, очень напоминавшие тех самых секьюрити.
Такие плакаты, где на груди у Родина написано, что он стал жертвой банка, были расклеены по всему Берлину. Фото: Petrov Ahner
Наконец, суд постановил рейдеров освободить помещение на 6-м этаже «Тахелеса», а картины вернуть автору. Правда, выставлять их в арт-хаусе почему-то запрещалось.
- А до этого нас стали вытеснять из нового ателье, - рассказывает Змитер Юркевич. - Художники-эмигранты из России за взятку выселились из своей мастерской. Там обосновались секьюрити. Они стали правдами и неправдами захватывать пространство. Нас выдворили адвокаты с очередным судебным предписанием в компании вооруженных газовыми баллончиками секьюрити. Мы вышли, но, скажем, латиноамериканцы забаррикадировались: еду и воду им несколько дней поднимали с улицы в ведре. Благо, все изгнанники из «Тахелеса» оставались у арт-хауса. За эти несколько дней секьюрити поменяли замки и заварили двери в большинство ателье.
В итоге остался свободен только театральный зал, где и показали последний «тахелесовский» проект Родина и Юркевича. Там, кстати, впервые прозвучало имя белорусского героя Тадеуша Рейтана, который с товарищами-смельчаками воспротивился разделу Речи Посполитой. С того времени Змитер фактически воссоздал биографию Рейтана и вернул его имя в наш культурный контекст. А Алесь Родин именно там начал серию полотен о фигурах белорусской истории.
В Грушевке Ляховичского района, на родине Тадеуша Рейтана, Алесь Родин выставлял свои работы об исторических персонах Беларуси. Персону Рейтана заново открыл для белорусов Змитер Юркевич. Фото: Фейсбук Алеся Родина
- Когда выяснилось, что суд снова стал на сторону художников, люди в черном выскочили настолько раздосадованные, что стали нападать на окруживших «Тахелес» художников, - вспоминает Змитер. - Но не зря на улице дежурили полицейские бусики - каких только цветов мундиров там не было! Силовики мгновенно скрутили всех секьюрити и увезли их.
Но, несмотря на отдельные победы, судьба «Тахелеса» была предрешена. Перед выселением банк пообещал: если не будет эксцессов, здание реконструируют и снова пустят туда художников, но на коммерческой основе. Все вышло без эксцессов: в начале сентября 2012-го Родин, Юркевич и их друзья сделали последний перформанс у стен легендарного арт-пространства. Но уже 7 лет здание закрыто на замок, а ремонт даже не начинался.
Алесь Родин и Змитер Юркевич на последнем перформансе у стен "Тахелеса". Фото: Юлия Ноткина (Фейсбук Алеся Родина)
Чтобы сохранить порядок, у "Тахелеса" в самые острые моменты конфликта дежурила берлинская полиция. Фото: DPA
- Мне предлагали остаться в Берлине, но я понимал: нереально организовать подобную ситуацию, - говорит Алесь Родин. – Но прозвучавшие там имена - цвет нашего неформального искусства. Это тот же Змитер Юркевич, перформер и литератор Илья Син, художник, писатель и издатель Змитер Вишнев, музыканты Влад Бубен и Виктор Жук, саунд-дизайнер Евгений Рогожин, художник Андрей Басалыго... И опыт белорусов в «Тахелесе» доказал: искусство обладает огромной коммуникативной силой, это соединяющий элемент в обществе и даже стимул для его развития. В этом смысле, кстати, мне очень близка идея улицы Октябрьской, направленная именно на арт-ситуации...
Последний перформанс Алеся Родина и Змитера Юркевича у стен "Тахелеса".
Сергей Трефилов
21:49 17/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».