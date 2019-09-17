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В Минздраве пересматривают закон «О здравоохранении». Дело коснется и абортов

Минздрав рассчитывает на сохранение 3-4 тыс. жизней благодаря семейному предабортному консультированию, сообщила журналистам начальник главного управления организации медицинской помощи, экспертизы, обращений граждан и юридических лиц Елена Богдан, передает БЕЛТА.

Фото с сайта pixabay.com

«Мы сейчас пересматриваем закон о здравоохранении, внесли его в Совет Министров. При пересмотре закрепили норму, что мы обязаны создать условия для семейного предабортного консультирования, — рассказала Елена Богдан. — Ожидаем, что это позволит сохранить уже не 1,5 тыс., а 3-4 тыс. жизней», пишет Народная воля.

Нынешней редакцией закона о здравоохранении закреплена норма о том, что в организациях здравоохранения должны быть созданы условия и обеспечено проведение предабортного психологического консультирования женщин, обратившихся за проведением искусственного прерывания беременности. То есть психологическую помощь оказывали лишь женщинам. Нынешней редакцией предполагается, что консультировать будут и любого другого члена семьи по желанию женщины. Она сама определит, с кем идти на такое консультирование.

По итогам 2018 года приблизительно 14% женщин, которые пришли делать аборт, передумали и решили сохранить жизнь своему ребенку.

В законе также закреплена норма, позволяющая врачу-специалисту отказаться от проведения искусственного прерывания беременности, письменно уведомив об этом руководителя организации здравоохранения, если отказ непосредственно не угрожает жизни или здоровью женщины. В Логойском районе, к примеру, все акушеры-гинекологи отказались от выполнения абортов.
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