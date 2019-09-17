фото: Екатерина Гугалова, Коммерческий курьер





С судьей, призами и даже антидопинговой комиссией. С учетом нюансов биографии некоторых спортсменов, прилично поколесивших по свету, при желании турниру можно было бы даже присвоить статус международного.





— Ты почему не играешь? Садись!





— Да я не умею в эти… как их…





— Тем более садись.





Последние организационные вопросы решались уже за пять минут до старта турнира, аналогов которому в спортивной истории Бобруйска не было. В пятницу, 13 сентября, в полдень на заднем дворе территориального центра социального обслуживания населения Ленинского района были расставлены столы, за которые сели участники первого открытого чемпионата Бобруйска по шашкам среди лиц без определенного места жительства.









Перед стартом выяснилось, что количество участников, готовых сесть за доску, нечетное. Неудобство устранили просто: одно из мест заняла завотделением социальной адаптации и реабилитации территориального центра социального обслуживания населения Ленинского района Алина Козловская.





Турнир провели в рамках социального проекта «Рука помощи» — совместного проекта центра соцобслуживания и социального отдела Бобруйской епархии, говорит Козловская. Целевая аудитория проекта — лица без определенного места жительства и находящиеся в трудной жизненной ситуации.





— Для них мы организовали пункт питания, с ними работает психолог — как мотивационный коуч, работники райорганизации «Красного Креста» приходят. Мы уже давно хотели организовать какое-нибудь спортивное соревнование. Спорт ведь отлично мотивирует, это вообще его суть. Поскольку из 25 наших подопечных абсолютное большинство — мужчины, я предлагала им в футбол сыграть, но пока не вышло собрать команды хотя бы на мини-формат. По­этому — пока шашки, — сказала Алина Козловская





Уже к третьему туру численность потенциальных участников заметно возросла. Кто-то влился в ряды болельщиков (да, и совет «ходить лошадью» тоже звучал!), кто-то пытался успеть за доску. Часть новоприбывших отсекла строгая антидопинговая комиссия — в чемпионате не приветствуют участников с перегаром.





С учетом того, что турнир проходил, по сути, в тестовом режиме, организаторы решили не выявлять победителя — вместо этого всем участникам вручили призы — пакеты с продуктами.





Фото: Екатерина Гугалова, "Коммерческий курьер"







