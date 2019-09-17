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Есть повод сходить в купаловский: писатель Горват снова вернётся в дворники

Купаловский театр, чтобы отметить начало 100-го сезона, проводит 21 сентября первый театральный пикник. И на весь этот день писатель Андрей Горват вернется в дворники, передаёт Радио "Свобода".

Праздник начнётся на главной сцене и продолжится в Александровском сквере у театра. В сквере будут гулять персонажи спектаклей в театральных костюмах. С ними, а также с настоящими театральными декорациями и реквизитом спектаклей можно будет сделать селфи. В сквере также будет идти онлайн-трансляция спектакля "Радзіва Прудок", выступят белорусские музыканты.

Роль дворника на этот день примет писатель Андрей Горват. Ранее он действительно был дворником в Купаловском театре. У него можно будет подписать книгу и сделать с ним селфи.

"Так получилось, что все актеры заняты, и в роли дворника Горвата буду я. С гордостью сообщаю, что эту дурную идею я придумал сам (не всю-всю-всю, а только о дворнике). Мои друзья-психи из театра меня поддержали, а спонсор — компания А1 — договорился, чтобы мне не дали по шее, а дали метлу", — написал Горват.
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