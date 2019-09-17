Российский журналист ткнул носом людей, которые считают, что РФ «поднимается с колен»
«Ба, точно ли Москва похорошела, если кто угодно может выйти из метро и уехать оттуда на зону?»
Знаменитый российский журналист Юрий Дудь на своей личной странице в «Инстаграм» опубликовал видео, на котором видно, как силовики задерживают актера Павла Устинова, передает replyua.net. Так, суд в Москве приговорил парня на 3,5 года колонии общего режима. Его задержали якобы за то, что он вывихнул руку бойцу ОМОНа во время акции 3 августа в столице РФ. Однако, на опубликованном видео четко видно, что Устинов просто стоит в толпе и клацает на телефоне. В какой-то момент к нему подбегают силовики и валят на землю.
Дудь призвал всей россиян посмотреть видео задержания Павла, а также показать ролик людям старшего поколения, которые уверены, что их Россия поменялась и встала с колен. «У всех же в окружении есть люди, которые уверены: Россия поднимается с колен; Москва чудо как похорошела; нас в мире, наконец-то, стали уважать. Часто (но не всегда) это люди старшего поколения: папы и мамы, бабушки и дедушки. Кажется, сейчас отличный момент позвонить родителям и вообще показаться семье. Найдите сегодня 10 минут времени и посмотрите вместе со своими старшими это видео. Контекст такой:
1. 23-летний Павел Устинов стоит у метро Пушкинская с телефоном;
2. Росгвардейцы подходят к нему, чтобы задержать;
3. Устинов пятится, пытается убежать, но росгвардейцы выполняют свою работу настолько коряво, что валят друг друга;
4. Один из гвардейцев травмирует плечо (еще раз - в столкновении со своими же);
5. Видео задержания есть с разных ракурсов, но судья НЕ СТАЛ его смотреть и отправил Устинова на 3,5 года в тюрьму. Когда видео посмотрят близкие, просто спросите: что они думают? Пап, точно ли мы поднялись с колен, если у нас такие силовики? Мам, точно ли нас уважают в мире, если суд (важнейший орган действительно сильного государства) - вот такой? Ба, точно ли Москва похорошела, если кто угодно может выйти из метро и уехать оттуда на зону?», - написал Дудь.
replyua.net
19:25 17/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».