Знаменитый российский журналист Юрий Дудь на своей личной странице в «Инстаграм» опубликовал видео, на котором видно, как силовики задерживают актера Павла Устинова, передает replyua.net. Так, суд в Москве приговорил парня на 3,5 года колонии общего режима. Его задержали якобы за то, что он вывихнул руку бойцу ОМОНа во время акции 3 августа в столице РФ. Однако, на опубликованном видео четко видно, что Устинов просто стоит в толпе и клацает на телефоне. В какой-то момент к нему подбегают силовики и валят на землю.





Дудь призвал всей россиян посмотреть видео задержания Павла, а также показать ролик людям старшего поколения, которые уверены, что их Россия поменялась и встала с колен. «У всех же в окружении есть люди, которые уверены: Россия поднимается с колен; Москва чудо как похорошела; нас в мире, наконец-то, стали уважать. Часто (но не всегда) это люди старшего поколения: папы и мамы, бабушки и дедушки. Кажется, сейчас отличный момент позвонить родителям и вообще показаться семье. Найдите сегодня 10 минут времени и посмотрите вместе со своими старшими это видео. Контекст такой:









1. 23-летний Павел Устинов стоит у метро Пушкинская с телефоном;

2. Росгвардейцы подходят к нему, чтобы задержать;

3. Устинов пятится, пытается убежать, но росгвардейцы выполняют свою работу настолько коряво, что валят друг друга;

4. Один из гвардейцев травмирует плечо (еще раз - в столкновении со своими же);

5. Видео задержания есть с разных ракурсов, но судья НЕ СТАЛ его смотреть и отправил Устинова на 3,5 года в тюрьму. Когда видео посмотрят близкие, просто спросите: что они думают? Пап, точно ли мы поднялись с колен, если у нас такие силовики? Мам, точно ли нас уважают в мире, если суд (важнейший орган действительно сильного государства) - вот такой? Ба, точно ли Москва похорошела, если кто угодно может выйти из метро и уехать оттуда на зону?», - написал Дудь.



