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Как выяснилось, употребление парацетамола во время беременности грозит ребёнку синдромом дефицита внимания

Учёные сравнили поведение 14 тысяч школьников. Матери почти половины этих детей признались, что принимали жаропонижающее во втором триместре.

Фото © Shutterstock 

Синдром дефицита внимания и гиперактивности может возникнуть у ребёнка из-за того, что его мать принимала парацетамол во время беременности. Об этом пишет Paediatric and Perinatal Epidemiology. Сообщается, что к такому выводу пришли британские учёные после исследования поведения 14 тысяч школьников Бристоля, пишет life.ru.

Эксперты использовали данные опросов, тестов на IQ, результаты проверки памяти и другую информацию. Затем они изучили медицинские документы, собранные за время беременности мам выбранных детей. Выяснилось, 43% этих женщин говорили врачам, что принимали анальгетик в период от трёх до шести месяцев, что соответствует второму триместру.

Сравнив поведение их детей и остальных школьников, исследователи обнаружили, что у принимавших парацетамол матерей дети более подвержены СДВГ, у них хуже дела с концентрацией внимания, чаще наблюдаются признаки гиперактивности и случаи "трудного поведения". Интересно также, что у мальчиков такие проблемы встречались чаще, чем у девочек.


Как заявила ведущий автор исследования Джейн Голдинг, связь между приёмом жаропонижающего будущей матерью и поведением её ребёнка выявляли уже не в первый раз. Кроме того, ранее научно доказали, что парацетамол во время беременности может спровоцировать у детей астму.
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