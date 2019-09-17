Трагедия: в Дзержинском районе мужчину насмерть придавило машиной

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Чтобы скосить траву на участке под припаркованным на пригорке автомобилем, 75-летний мужчина решил его откатить. Снял с ручного тормоза, и автомобиль покатился. Хозяин попытался машину задержать, но не справился и был прижат задним бампером к строению.





Очевидцы прибежали на помощь, освободили мужчину и вызвали скорую. Несмотря на реанимационные мероприятия мужчина скончался.





Проводятся следственные действия.