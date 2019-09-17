Трагедия: в Дзержинском районе мужчину насмерть придавило машиной
Несчастный случай произошел на даче в Дзержинском районе 15 сентября, сообщили в СК.
Фото СК
Чтобы скосить траву на участке под припаркованным на пригорке автомобилем, 75-летний мужчина решил его откатить. Снял с ручного тормоза, и автомобиль покатился. Хозяин попытался машину задержать, но не справился и был прижат задним бампером к строению.
Очевидцы прибежали на помощь, освободили мужчину и вызвали скорую. Несмотря на реанимационные мероприятия мужчина скончался.
Проводятся следственные действия.
18:55 17/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».