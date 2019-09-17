Страсти по стволовым клеткам. Заворотнюк, Фриске, Хворостовский и другие жертвы инъекций красоты
На днях стало известно о неизлечимой агрессивной болезни звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк, которой полгода назад поставили страшный диагноз – рак головного мозга. По слухам, диагноз совпадает с причиной смерти другой российской знаменитости – Жанны Фриске, которой не стало в 2015 году после непродолжительной борьбы со страшным недугом
Однако, Жанна и Анастасия – не единственные медийные персоны, которые стали жертвами внезапно начавшейся онкологии. За последние 12 лет из жизни ушли актрисы Вера Глаголева, Любовь Полищук и Анна Самохина, актеры Александр Абдулов и Олег Янковский, писатель-сатирик Михаил Задорнов, оперный певец Дмитрий Хворостовский. Ходят слухи о том, что причиной смерти Людмилы Гурченко также стала онкология развившаяся после омолаживающих процедур, а не возрастные изменения в организме, хотя, актрисе действительно было больше лет, чем другим знаменитостям, ушедшим из жизни внезапно, к тем же причинам причисляют и смерть Майи Плисецкой.
Все перечисленные знаменитости обращались к услугам специалистов за омолаживающими процедурами, которые продразумевали инвазивную терапию стволовыми клетками.
Известно, что влияние стволовых клеток на организм при косметических процедурах, да еще и в сочетании с индивидуальным состоянием здоровья пациентов, до конца не исследовано. Однако эксперименты, проведенные в 2016 году доказали, что введение этих биологических материалов увеличивает вероятность образования вредных мутаций.
Те же исследования показали, что данная методика инвазивной терапии в сочетании с различными косметическими препаратами способны вызывать непредсказуемое, стихийное деление клеток, которое может быстро превратиться в злокачественную опухоль.
Считается, что результат от омолаживающих инъекций стволовых клеток держится примерно 3 года и понижает биологический возраст пациента примерно на 15-20 лет. При этом, считается, что такое омоложение подразумевает не только устранение морщин, а и омоложение всего организма.
Процедура омоложения стволовыми клетками заключается в том, что у пациента берут небольшое количество жировой ткани, затем из нее выделяют и выращивают стволовые клетки. В свою очередь стволовые клетки представляют из себя недоразвившиеся клетки, которые способны и если их выращивают в лабораторных условиях, они способны дифференцироваться в иные структурные единицы, которые, в свою очередь образуют новые ткани.
Чаще всего, источником таких «недоклеток» бывают клетки взрослого человека (самого пациента), культивированные из клеток жировой ткани, костного мозга, печени или крови.
Многочисленные опыты, проведенные учеными в Техасского Института Биологических наук и технологий с целью выявления влияния стволовых клеток на появление и рост раковых опухолей показали, что такая взаимосвязь действительно не исключена. Особенно, когда речь идет об эмбриональных стволовых клетках, ко е могут стать любой клеткой в организме.
Однако, стремление знаменитостей оставаться молодыми заставляет их игнорировать возможные страшные последствия.
Пожалуй, самым резонансным случаем можно считать внезапную болезнь и смерть певицы Жанны Фриске в 2015 году, в возрасте 40 лет. Ей был поставлен диагноз, аналогичный тому, от которого умирает Анастасия Заворотнюк – а именно, неоперабельная злокачественная опухоль головного мозга. Двумя годами позже (в 2017) о того же диагноза умер оперный певец Дмитрий Хворостовский.
Актер Олег Янковский ушел из жизни в возрасте 65 лет от рака поджелудочной железы. По словам членов семьи знаменитости, первое время после процедур он чувствовал себя прекрасно. Он забыл о морщинах. Но за год до смерти актер обратился в клинику, где ему поставили диагноз ишемия. Врачи оставили актера под наблюдением в кардиологии. Состояние актера становилось все более тяжелым. Его мучили боли и частая рвота. Новое обследование показало последнюю стадию рака поджелудочной железы с обширными метастазами.
За год до Олега Янковского умер Александр Абдулов, который проходил процедуры омоложения в той же клинике, что и Янковский. К слову, именно Абдулов уговорилил коллегу выбрать такой метод омоложения. Звезда «Формулы любви» и «Карнавала» умер в возрасте 54 лет от рака легких.
В 2017 году, после ряда омолаживающих процедур стволовыми клетками, неутишительный диагноз карценома желудка поставили Вере Глаголевой. Актриса умерла на 62 году жизни. А в 2010 году мир покинула другая яркая звезда советского кино – Анна Самохина. Актриса также проходила терапию стволовыми клетками в одной из клиник Москвы и довольно скоро начала жаловаться на сильные боли в желудке. Обследование выявило последнюю стадию рака желудка.
На 57 году жизни скончалась любимая многими актриса – Любовь Полищук – коллега Анастасии Заворотнюк по сериалу «Моя прекрасная няня». Для Любови работа в сериале стала последней. Страшные диагноз – саркома позвоночника актрисе поставили во время съемок в телевизионном проекте и в 2006 году знаменитости не стало.
Лидия Новоселецкая, Фокус
17:54 17/09/2019
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