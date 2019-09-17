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Северокорейцы напали на российских военных. Есть раненые

В Японском море экипаж северокорейской шхуны напал на российских пограничников, ранены трое военнослужащих, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ РФ.

"Экипажем северокорейской шхуны (более 45 человек) осуществлено вооруженное нападение на членов осмотровой группы пограничного корабля. Трое военнослужащих получили ранения различной степени тяжести", - подчеркнули в ФСБ.

Корабельным составом пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю принимаются решительные меры по пресечению противоправной деятельности.
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