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В экипировку космонавтов хотят добавить пистолеты. Угадайте зачем

Космонавт Олег Кононенко поддержал идею возвращения пистолета в экипировку. По его мнению, оружие позволит обороняться от диких животных при возвращении на Землю.


«Возможно, нам нужно оружие — диких животных никто ещё не исключал на Земле. Это оружие было исключено из состава НАЗ (носимый аварийный запас. — RT). И теперь просто в «Роскосмосе» решили подумать над этим, стоит ли это вернуть», — приводит его слова РИА Новости

По его словам, в настоящее время инициатива находится на стадии обсуждения.

Ранее лётчик-космонавт Герой России Александр Лазуткин в беседе со «Взглядом» заявил, что возвращение пистолета в НАЗ является хорошим и правильным решением.
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