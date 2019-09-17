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Опасные гусеницы-вредители атакуют Речицу

Гусеницы американской белой бабочки атаковали райцентр в Гомельской области – Речицу.
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Снимок, на котором видно, как множество гусениц облепило стену городского дома, передал Sputnik очевидец необычного явления.

Это опасное насекомое-вредитель на Гомельщине появляется не впервые. На активизацию гусениц влияет высокая температура воздуха в сентябре и недостаточность осадков.

Американская белая бабочка водится в Северной Америке, а с 1949 года ее начали замечать и в Европе, куда они попала с грузами из Нового Света. Колония таких гусениц представляет серьезную угрозу для плодовых деревьев и американских кленов.

А в мае прошлого года гусеницы уничтожили целую клумбу кустарника возле администрации Партизанского района Минска в сквере Симона Боливара.

Гусеницы уничтожили целую клумбу декоративного кустарника возле администрации Партизанского района Минска в сквере Симона Боливара

Так что безобидные на вид создания могут сильно преобразить облик города.
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