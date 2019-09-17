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В Минске неделю назад мужчина пошел гулять с собакой и пропал без вести

Больше недели в Минске ищут мужчину, который вышел с собакой на прогулку и пропал, об этом сообщает ГУВД Мингорисполкома.



Пропавшего зовут Владимир Афанасенко, ему 60 лет. Известно, что 9 сентября он вышел из дома на прогулку с собакой и пропал без вести. По данным сотрудников уголовного розыска, в последний раз его видели возле магазина на улице Слободской в Минске. Обо всех обстоятельствах исчезновения минчанина не сообщается.

Мужчина выглядит на 60-65 лет, его рост – 165-170 сантиметров. У него худощавое телосложение, светлые волосы и голубые глаза. Он носит обувь 42-го размера. Среди особых примет – у пропавшего на правой руке отсутствуют указательный, средний и безымянный пальцы. В момент исчезновения у него при себе был мобильный телефон и ключи от квартиры.

Милиция обращается с просьбой ко всем, кто узнал мужчину или знает что-либо о его местонахождении, сообщить об этом в Московское РУВД Минска лично или по телефонам 8 (029) 625-06-66, 8 (044) 726-03-04, 8 (017) 208-78-15 или по номеру 102.
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