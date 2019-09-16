Около 100 детей стали жертвами педофилов в Витебской области. Шокирующую статистику за 7 месяцев опубликовала милиция
Порядка ста детей, ставших жертвами педофилов, удалось установить правоохранителям Витебщины за семь месяцев 2019 года. В одном из случаев мать по заказу иностранца снимала порноролики с двухлетней дочкой.
На сайте УВД Витебского облисполкома опубликован разговор со старшим оперуполномоченным по особо важным делам управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Витебского облисполкома подполковником милиции Иваном Коротким. Он рассказывает, благодаря чему милиции удалось повысить раскрываемость таких дел.
Оказывается, с 2016 года в Витебской области в практику работы медиков и педагогов внедрены методические рекомендации по выявлению подобных преступлений, в соответствии с которыми они сообщают правоохранителям о подозрительных случаях, выявленных в процессе их профессиональной деятельности.
Педофил, 20 лет насиловавший детей и снимавший детское порно, задержан в Новополоцке. Кадр из оперативного видео задержания
Так в одном из детских садиков региона тревогу у воспитателей вызвали рисунки мальчика. Когда с малышом побеседовали психологи, оказалось что его насиловал родной дядя.
В другом случае, который произошел в одном из районов области многодетный отец, всесторонне характеризующийся исключительно с положительной стороны, совершал действия сексуального характера в отношении своей 12-летней. Когда мужчину задержали. То выяснилось, что раньше его жертвой стала младшая родная сестра.
Раскрыто и вопиющее преступление, где жертвой собственной матери стала 2-летняя девочка. Чтобы заработать денег женщина по заказу снимала на веб-камеру и публиковала в интернете порнографические видеоролики с участием малышки, срежиссированные ее знакомым иностранцем.
Вспомнил Иван Короткий и случай педофила из Новополоцка, в сьемке детской порнографии которому помогали матери девочек. Героями сюжетов сексуального характера был мужчина и они сами. Правоохранители установили еще один факт в биографии этого распространителя детского порно: с помощью множества фейковых аккаунтов в соцсетях он предлагал школьницам деньги в обмен на интимные услуги.
О том, что должно насторожить взрослых, рассказывает директор социально-педагогического центра Витебска Ирина Исаченко, которая приводит примеры поведенческих признаков, могущих свидетельствовать о сексуальном насилии над ребенком:
— Взрослых должны насторожить резкие изменения в поведении ребенка. Он становится замкнутым, уходит в себя, отводит глаза и вздрагивает при каждом прикосновении к нему. Либо наоборот – грессивным, раздражительным, плачет беспричинно. В подростковом возрасте он не видит смысла и цели в жизни, его посещают мысли о суициде. Одним из признаков сексуального насилия над ребенком является также несоответствующая возрасту или странная осведомленность его в сексуальных вопросах или действиях. Иногда несовершеннолетние, подвергшиеся сексуальному насилию, неосознанно воссоздают случившееся во время игры с другими детьми или игрушками. В таком случае игры приобретают сексуальный оттенок, причем мальчик или девочка не смогут объяснить, почему развлечение имеет такую, а не другую форму.
Также приметами того, что ребенок стал жертвой сексуального насилия, могут быть боль, кровотечения, изменения цвета в области рта, половых органов, синяки вокруг гениталий, на шее и в других местах с тонкой кожей, боль при мочеиспускании и испражнении.
Если по этим признакам и из слов ребенка становится понятно, что он подвергся насилию, необходимо незамедлительно обратиться в правоохранительные органы.
13:50 17/09/2019
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