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Делали трепанацию черепа. Появились новые подробности о состоянии Анастасии Заворотнюк

Из-за того, что артистка находится в коме, врачи не могут провести операцию или любую другую терапию. Организм Заворотнюк сильно ослаб.

Фото Инстаграм


Как сообщают российские СМИ, в апреле 2019 года актриса была прооперирована в немецкой клинике — хирурги делали ей трепанацию черепа, чтобы добраться до опухоли. Заворотнюк вернулась домой 25 июня. В сопровождении мамы, Валентины Борисовны, она отправилась в своей коттедж в Крекшино. В ночь на 26 июня актрисе стало плохо: поднялось давление (до 149 на 90), возникли сильные головные боли. К ней приехали медики.

«Анастасия была в сознании, мило общалась, хотя встретила врачей в постели. Внешний вид Заворотнюк изменился — немецкие врачи делали трепанацию, половина головы была вскрыта, виднелись швы. И пополнела она, как и Жанна Фриске, это было видно уже тогда», — сообщают в СМИ.

Заворотнюк сама рассказала о своем диагнозе, показала медицинскую документацию на немецком языке и жаловалась на головную боль. В качестве обезболивающих немецкие специалисты назначили ибупрофен, однако Анастасии лекарство не помогало. Тогда врачи вкололи актрисе трамадол.


По данным Telegram-канала Mash, 16 сентября Анастасию Завортнюк в больнице навестила 22-летняя дочь Анна. Она принесла матери воздушный шар с надписью «I love you this much» («Я так сильно тебя люблю»).

Слова поддержки на своей странице в Instagram опубликовала актриса Нонна Гришаева. «Ты снилась мне сегодня… Прекрасная, утонченная, с глазами испуганной лани… Забилась в угол моей прежней квартиры и попросила тебя спрятать от журналистов… Я обнимала тебя и плакала от счастья, что с тобой всё хорошо и ты прекрасно выглядишь… Молюсь за тебя…», — написала она.

Известность пришла к Заворотнюк после того, как она сыграла роль няни Вики в сериале Моя прекрасная няня. Характерный украинский акцент российская актриса позаимствовала от коллеги по театру — Ольги Блок-Миримской.

В 2018 году Заворотнюк вошла в состав движения Putin Team, выступавшего в поддержку Владимира Путина. Заворотнюк входит в список Миротворца из-за незаконной гастрольной деятельности в Крыму. Так, летом 2017 года актрису обвинили в сознательном нарушении государственной границы Украины и незаконной гастрольной деятельности на территории оккупированного Россией Крыма.


Ранее стало известно, что звезда сериала Моя прекрасная няня осталась в московской клинике, но только под наблюдением — медики прекратили проводить специализированную терапи которая не дала положительных результатов и лишь усугубляла состояние актрисы.

Перед этим она прошла курс лечения в Польше, после которого и попала в реанимацию. По неподтвержденным данным, Заворотнюк был поставлен диагноз рак мозга четвертой стадии.
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