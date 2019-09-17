Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

В тушении большого лесного пожара в Столинском районе задействовали авиацию

Авиация МЧС ликвидирует лесной пожар в Столинском районе, вертолеты сбрасывают воду, сообщает МЧС.


Сообщение о том, что в лесном массиве возле деревни Ольманы около урочища «Копище» наблюдается дым, поступило спасателям 16 сентября в 12:37.

Информация подтвердилась: наблюдалось задымление в лесном массиве, принадлежащем Рубельскому лесничеству «Полесского лесхоза», который находится в 10 км восточнее деревни Ольманы Столинского района.

Горели трава и кустарник в болотистой местности с развитием пожара на восток.

Для тушения к месту пожара вылетели вертолеты Ми-8 и Ми-26 МЧС, которыми осуществлено 12 сбросов воды. К месту пожара были направлены силы и средства «Полесского лесхоза» и Столинского районного отдела МЧС.


Наземное тушение затруднено отсутствием подъездных путей и заболоченной местностью. Площадь, пройденная фронтом пожара, составляет ориентировочно 75 га. По состоянию на 8:00 17 сентября работы по тушению продолжаются, ведется авиационный мониторинг обстановки. 

Всего за сутки в природных экосистемах ликвидированы 6 торфяных, 3 лесных и 5 пожаров травы и кустарников.
NN.by
Поделиться
Последние известия


Блоги
Игорь Драко
Граждане, подайте подпись бывшим бойкотчикам
Павел Севярынец
Школа, дзеці і чэрці
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о новых школьных поборах и...
Павел Знавец
Про Лукашенко и арбузы. Мой ответ Артемию...
Дзяніс Кобрусеў
Право на город или вся власть Советам


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru