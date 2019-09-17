



Сообщение о том, что в лесном массиве возле деревни Ольманы около урочища «Копище» наблюдается дым, поступило спасателям 16 сентября в 12:37.





Информация подтвердилась: наблюдалось задымление в лесном массиве, принадлежащем Рубельскому лесничеству «Полесского лесхоза», который находится в 10 км восточнее деревни Ольманы Столинского района.





Горели трава и кустарник в болотистой местности с развитием пожара на восток.





Для тушения к месту пожара вылетели вертолеты Ми-8 и Ми-26 МЧС, которыми осуществлено 12 сбросов воды. К месту пожара были направлены силы и средства «Полесского лесхоза» и Столинского районного отдела МЧС.









Наземное тушение затруднено отсутствием подъездных путей и заболоченной местностью. Площадь, пройденная фронтом пожара, составляет ориентировочно 75 га. По состоянию на 8:00 17 сентября работы по тушению продолжаются, ведется авиационный мониторинг обстановки.





Всего за сутки в природных экосистемах ликвидированы 6 торфяных, 3 лесных и 5 пожаров травы и кустарников.



