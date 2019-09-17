В тушении большого лесного пожара в Столинском районе задействовали авиацию
Авиация МЧС ликвидирует лесной пожар в Столинском районе, вертолеты сбрасывают воду, сообщает МЧС.
Сообщение о том, что в лесном массиве возле деревни Ольманы около урочища «Копище» наблюдается дым, поступило спасателям 16 сентября в 12:37.
Информация подтвердилась: наблюдалось задымление в лесном массиве, принадлежащем Рубельскому лесничеству «Полесского лесхоза», который находится в 10 км восточнее деревни Ольманы Столинского района.
Горели трава и кустарник в болотистой местности с развитием пожара на восток.
Для тушения к месту пожара вылетели вертолеты Ми-8 и Ми-26 МЧС, которыми осуществлено 12 сбросов воды. К месту пожара были направлены силы и средства «Полесского лесхоза» и Столинского районного отдела МЧС.
Наземное тушение затруднено отсутствием подъездных путей и заболоченной местностью. Площадь, пройденная фронтом пожара, составляет ориентировочно 75 га. По состоянию на 8:00 17 сентября работы по тушению продолжаются, ведется авиационный мониторинг обстановки.
Всего за сутки в природных экосистемах ликвидированы 6 торфяных, 3 лесных и 5 пожаров травы и кустарников.
12:41 17/09/2019
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