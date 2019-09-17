Неизвестные сожгли дом экс-главы Нацбанка Украины





Об этом сообщила сама Гонтарева.





По ее словам, злоумышленники бросили бутылку с зажигательной смесью через забор.





Дом полностью сгорел. Пожарным не удавалось его даже потушить.





«Это уже полный и окончательный беспредел! Я не знаю, куда мне обращаться, террор продолжается», — отметила она.





Напомним, 30 августа экс-глава НБУ сообщила, что ее сбил автомобиль в центре Лондона. В связи с этим она находится в больнице. Ей сделали одну операцию, в ближайшие дни медики проведут еще одну.





Кроме того, в ночь на 5 сентября неизвестные облили бензином и подожгли автомобиль, зарегистрированный на ее невестку, которую также зовут Валерия Гонтарева.









Накануне последнего инцидента стало известно, что Печерский райсуд Киева определением от 27 августа разрешил Госбюро расследований силовой привод Гонтаревой на допрос по делу о злоупотреблении служебным положением членами правления Нацбанка.





Сама экс-глава Нацбанка заявила, что к аварии с ее участием может быть причастен экс-совладелец ПриватБанка Игорь Коломойский:





«Он мне все время угрожал. Я даже дала интервью BBC, что если что-то случится со мной в Лондоне, то мы должны знать, кто за этим стоит».