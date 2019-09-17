Фото Тамары Хамицевич





Это будет уже второй подобный концерт в Минске, впервые подобное мероприятие в городе состоялось год назад.





Для зрителей на перроне организуют партер. Гости станут свидетелями лазерного шоу, услышат выступление международного камерного оркестра East-West Chamber Orchestra под управлением Ростислава Кримера.





Новшество этого года — модное шоу под выступление живого оркестра. На подиум, который также специально построят прямо на перроне, выйдут лучшие модели и Мисс Беларусь Мария Василевич.



