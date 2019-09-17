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Ночной классический концерт сыграют на платформе станции метро «Петровщина»

Во время 14-го международного фестиваля Юрия Башмета, который откроется в Минске 27 сентября, на перроне станции метро «Петровщина» состоится концерт «Ночь классики в метро! Модная версия», сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» организаторы. Выступление пройдет в ночь с 5 на 6 октября — с 2:00 до 3:30.

Фото Тамары Хамицевич

Это будет уже второй подобный концерт в Минске, впервые подобное мероприятие в городе состоялось год назад.

Для зрителей на перроне организуют партер. Гости станут свидетелями лазерного шоу, услышат выступление международного камерного оркестра East-West Chamber Orchestra под управлением Ростислава Кримера.

Новшество этого года — модное шоу под выступление живого оркестра. На подиум, который также специально построят прямо на перроне, выйдут лучшие модели и Мисс Беларусь Мария Василевич.
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