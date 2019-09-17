Брат осужденного за убийство в Березино: буду снова писать президенту
Родные Алексея Синькевича с большим воодушевлением восприняли совещание с силовиками у президента, где Александр Лукашенко говорил о некачественном ведении следствия, и настроены добиваться дополнительного расследования.
Ирина Букас, Sputnik
Так получилось, что первое обращение к Александру Лукашенко брат осужденного за убийство Алексея Синькевича Василий направил в Администрацию президента Беларуси аккурат накануне совещания с силовиками.
Просил о содействии – чтобы дело его брата, признанного виновным в убийстве бизнесмена Метельского в Березино, отправили на дополнительное расследование. Основание – отсутствие в деле прямых доказательств вины Алексея.
Бизнесмен Сергей Метельский был убит в сентябре 2016 года. Ему выстрелили в шею, когда он находился в автомобиле, затем машину подожгли. В конце июля 2019 года Минский областной суд признал виновными в совершении этого преступления Алексея Синькевича и Ростислава Светчикова, годом ранее уже осужденных на длительные сроки за убийство менеджера Андрея Косяка. В итоге Синькевич получил пожизненный срок, его подельник Ростислав Светчиков – 24 года лишения свободы в колонии усиленного режима.
А потом в августе случилось совещание у президента, где Александр Лукашенко рассказал об обращениях, которые, по его словам, "свидетельствуют о серьезных недостатках и просчетах в работе оперативно-разыскных и следственных подразделений, а также, к сожалению, прокуратуры". Лукашенко говорил и о фальсификациях в ходе расследования, и о том, что некоторые люди в погонах "прибурели и оборзели".
"Я не хочу себе льстить, но было такое ощущение, что он его видел – причем буквально накануне. Потому что очень много было слов из этого обращения", – говорит Василий Синькевич.
Ранее он уже рассказывал Sputnik, почему считает вину брата недоказанной: все обвинение построено на показаниях Светчикова, прямых доказательств нет. Василий Синькевич съездил в Березино, чтобы оценить ситуацию на месте событий, и еще больше засомневался в качестве проведенного расследования.
Официальная версия
По версии следствия, которая легла в основу заключительного обвинения, к Светчикову обратился менеджер Андрей Косяк и попросил найти человека, который помог бы "выбить" из Метельского долг в размере 440 тысяч долларов. За это он пообещал 20 тысяч долларов.
Согласно обвинению, Светчиков предложил заняться этим делом своему знакомому Синькевичу. По словам Светчикова, он привозил Синькевича к дому Метельского, чтобы показать, где тот живет. А еще – что во время одной из таких совместных поездок за неделю до убийства Синькевич говорил с Метельским во дворе его дома и даже угрожал ему.
Как следует из приговора, в день ства Синькевич со Светчиковым приехали в Березино. Светчиков остался ждать Синькевича на парковке у магазина, Синькевич сел в автомобиль Метельского и начал требовать долг. Затем, нарушив предварительные договоренности, выстрелил бизнесмену в шею и, чтобы скрыть преступление, поджег автомобиль.
Все это случилось в сентябре 2016 года, а спустя два месяца пропал человек, который, по официальной версии, поручал "выбить" из Метельского долг, – менеджер Андрей Косяк. В январе 2017-го Синькевича и Светчикова задержали по подозрению в убийстве Косяка. В сентябре 2018-го их признали виновными. И той же осенью Алексей Синькевич написал явку с повинной по делу Метельского, описал известные ему обстоятельства, причем указал те детали, "которые мог знать только убийца", рассказывал в мае 2019 года заместитель начальника ГУБОПиК МВД Владимир Тихиня.
Тихиня тогда уточнил, что "фигурант объяснил это (знание всех деталей – Прим.) тем, что подробности ему описал Светчиков. Мол, это Светчиков попросил его совершить убийство за определенную сумму.
Брата уговорили на недобросовестное сотрудничество со следствием и обманули, настаивает Василий Синькевич.
Почему никто не видел машину преступников
Допустим, все так и было, Алексей со Светчиковым приехали в утро убийства в Березино. Согласно показаниям Светчикова, он ждал брата на парковке у магазина. Парковка напротив остановки, где в это время уже собираются люди. Плюс в магазине всю ночь дежурит сторож.
"Как можно было здесь не заметить эту машину?! И нельзя сказать, что там много машин. Мы стояли на этой остановке часа три, бродили вокруг. За это время на эту стоянку заехали, может, машины 3-4. И местные подходили, спрашивали, кто мы такие… Меня узнали, когда заговорили о тех событиях, сказали, что это свои… Там, в Березино, вообще очень много чего творится, но это пусть органы разбираются", – утверждает Василий Синькевич.
В Березино он ездил вместе с отцом, племянником и "командиром Лешиной роты": до 30 лет Алексей Синькевич был военным, затем, после конфликта с сослуживцем, уволился, ушел в бизнес, был сначала администратором, затем хозяином одного из минских пейнтбольных клубов. Далеко не все знакомые Алексея верят в его вину по делу Метельского, говорит Василий. По делу убитого Косяка убедительные доказательства есть, а здесь нет.
Сколько ни просила защита Синькевича предоставить данные с камер видеонаблюдения и фотофиксации скорости, размещенных на трассе Минск – Березино, ходатайства удовлетворены не были. Осужденный Синькевич стоит на том, что никогда не видел Метельского и не был в Березино. Следствие утверждает, что он ездил туда вместе со Светчиковым на автомобиле Андрея Косяка Audi Q7.
"Оказывается, в материалах дела есть данные с камер BelToll. Когда судья оглашал приговор, я слышал свои ушами, что показания с камер должны храниться там-то и столько-то… Если бы на этих камерах что-то было, это бы озвучили. Значит, там ничего. Прокурор сказал так: на камерах машина не засветилась, так как номера были заменены и не читаемые. При чем здесь номера?! Камера фотографирует не только номер, она фотографирует машину. Покажите Ауди Q7, все, больше ничего не надо…" – говорит брат Алексея Синькевича.
"И еще один нюанс. Метельский работал в Минске. Косяк работал в Минске. Зачем в пять утра уезжать к Метельскому, чтобы потом вернуться в Минск?!" – пытается понять логику версии, поддержанной в суде, Василий Синькевич.
Непроходимый лес
Согласно данным следствия, поддержанным в суде, убийца Метельского бежал к машине, стоящей на парковке у магазина, через лес. В материалах следствия даже есть приблизительный маршрут следования убийцы – путь в 905 метров.
Василий, приехав в Березино, попытался пройти этим путем и обнаружил, что это крайне затруднительно.
"Этот маршрут, описанный прокурором, я расписал от точки до точки. Где его реально пройти, а где нереально. Место гибели Метельского – это точка А, магазин – точка В. Единственный проходимый участок от В до С1 – это так называемая тропинка. Она действительно есть. А дальше канава, после которой пошла просека, мягко говоря, перерытая бульдозерами. Дальше бурелом, труднопересекаемая граница просеки, много ям и канав. И это при том, что, по словам местных, где-то год-полтора назад в лесу навелся порядок, раньше – то есть во время убийства Метельского – было еще хуже", – утверждает Василий Синькевич.
Тем не менее Василий с родными и сослуживцем брата решили на месте провести еще один эксперимент. Предположили, что Алексей бежал от горящей машины Метельского к Audi Светчикова по лесу вдоль дороги..
"В качестве эксперимента мы запустили племянника вдоль дороги по кромке леса. В спортивной форме, 23 года молодому человеку, так он минут 10 не мог "мама" сказать – так запыхался. А со слов Светчикова, у брата была "легкая отдышка". То есть человек в берцах, непонятно с какой сумкой прибежал, положил сумочку и сказал "поехали", – рассуждает Василий.
Ему до сих пор непонятно и отсутствие интереса следствия к биллингу мобильных телефонов. Защита Синькевича ходатайствовала запросить эти данные, чтобы хоть таким образом доказать – ну не был он в Березино.
"Светчиков сказал: "Мы пользовались мессенджерами", то есть сеть была включена. Если включена сеть, телефон определяется. Смысла в другой симке не было, они же не ехали убивать. Наконец, по делу Косяка Светчикова очень часто светили с телефоном, а здесь почему-то нет. Почему? Косяк ездил со Светчиковым к Метельскому по показаниям Светчикова, а по телефонам – нет, нет данных биллинга", – задается еще одним вопросом брат Алексея Синькевича.
Получается, Косяк – заказчик?..
Василий пытался выйти на родных Андрея Косяка. По его ощущениям, их рассказ о событиях осени 2016-го мог бы помочь ответить на вопросы, которые не дают покоя родным Синькевича.
"Их сына не вернуть, и мой брат в чем-то в этом виноват. Вопросов нет. Вопрос в том, что в случае подтверждения этого приговора будет отменен приговор по Косяку в связи со вновь вскрывшимися обстоятельствами. Вследствие пересмотра дела брату, скорее всего, будет вышка, а Косяк, соответственно, пойдет как заказчик. Получается, что Светчиков оболгал еще и Косяка", – рассуждает Василий Синькевич.
По его мнению, складывается ситуация, что ответственность за убийство вешается в том числе и на мертвого менеджера, который не может ни опровергнуть, ни прокомментировать эту версию.
"Косяк – замдиректора "Молочного гостинца", якобы вышибал долг для Елены Свирской. Сотрудники Косяка подтвердили, что у Свирской с Косяком были деловые отношения, Свирская помогала с реализацией продукции, никаких проблем. И вот якобы по просьбе россиян Косяк взялся этот долг вышибать. А что, у россиян нет своих рычагов воздействия?.. Никто из Метельского долг не вышибал. Это однозначно. Это просто удобная версия для следствия", – полагает брат Алексея Синькевича.
Уже подана апелляция на приговор, дата рассмотрения пока не определена. Ответ, который пришел на обращение Василия Синькевича в Администрацию президента из Генеральной прокуратуры, его не устроил. Он намерен писать снова, добиваться дополнительного расследования.
"Я снова буду писать в Администрацию президента, потому что у меня нет "несогласия с приговором", как пишет в своем ответе Генеральная прокуратура. Президенту я писал о том, что есть предположение о сфабрикованности этого дела. И попросил о проведении дополнительного честного расследования… А прокуратура от меня просто отмахнулась", – говорит Василий.
Кроме того, он намерен связаться с КГБ, который, по его ощущениям, также анализирует качество следствия тех или иных дел. Василию Синькевичу не дает покоя вопрос, откуда у брата в камере взялся мобильный телефон, которым он мог пользоваться круглосуточно.
"Пусть они разберутся, откуда взялся там телефон, чей это телефон, кто дал этот телефон. Он звонил подругам, в семью, матери… Телефон в пользовании у заключенного, и при этом говорят, что ему не было никаких поблажек… За что?!" – задается вопросом Василий.
А потом, когда показания начал давать Светчиков, телефон у брата пропал...
Василий намерен и дальше собирать доказательную базу, готовиться к рассмотрению апелляции в Верховном суде, а также собирать голоса в поддержку дополнительного расследования в рамках петиции "Поиск правды – основа настоящего правосудия".
10:34 17/09/2019
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