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Пропавший житель Гомельщины уехал на заработки в Россию, пропал без вести и нашёлся в тюрьме

В феврале 2016 года 22-летний житель деревни Озераны Рогачевского района Максим Тельбуков отправился на заработки в Москву и пропал без вести.

Родственники парня обратились в милицию, по инициативе Рогачевского РОСК в районных газетах были опубликованы розыскные ориентировки, к поискам подключили и соцсети, но никаких сведений о местонахождении и обстоятельствах исчезновения Максима не было до лета 2017 года.

Как позже выяснилось, с работой в Москве у белоруса не сложилось, но домой он решил не возвращаться. Парень познакомился с ранее судимым за кражи и надругательство над телами умерших и местами их захоронения 37-летним уроженцем Тульской области Иваном Сухаревым, не имеющим определенного места жительства. 

Вдвоем они стали бомжевать и побираться на московских вокзалах. К лету 2017 года бродяги соорудили шалаш на юге Москвы вблизи мусульманского кладбища. Там и случилось убийство.


По версии следствия, 8 июля 2017 года Сухарев и Тельбуков вместе со своим знакомым распивали спиртные напитки в шалаше недалеко от дома № 10 по 2-му Рощинскому проезду. В результате возникшей на почве злоупотребления алкоголем ссоры, обвиняемые совершили убийство собутыльника, нанеся ему множественные удары топором и молотком. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте.

В дальнейшем сообщники оттащили тело убитого к реке Чура и сбросили в воду. Через два дня в ходе оперативных мероприятий они были задержаны. Против них было возбуждено дело по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

В ходе следствия оба свою вину признали и написали явки с повинными. По их словам, сперва жертву избивали руками и ногами, потом Сухарев обухом топорика ударил потерпевшего по голове, коленной чашечке и руке. Когда мужчина упал, его молотком добивал Тельбуков.

Дело слушалось в Московском городском суде. Подельники себя виновными не признали. Приговор им вынесли 26 апреля текущего года. Сухарева наказали 15 годами лишения свободы, а белорус получил 12 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.


Оба не согласились с приговором, сочли его слишком строгим и обжаловали в суде второй инстанции.

Как стало известно «Сильным новостям», 29 августа судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РФ их жалобы рассмотрела и не нашла оснований для смягчения наказаний. Приговор вступил в законную силу.

Виктор Федорович
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