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Житель Праги приковал себя к маршалу Коневу

В столице Чехии Праге неизвестный мужчина в понедельник приковал себя цепью к памятнику советскому маршалу Ивану Коневу.

Как сообщает РИА Новости, таким образом мужчина выразил протест против решения властей района Прага-6 о сносе памятника.

Он объяснил свой поступок тем, что его дедушка участвовал во Второй мировой войне. Поэтому, по мнению активиста, ситуация вокруг памятника имеет прямое отношение и к нему лично.

Мужчина принес с собой воду с пластмассовым стаканчиком, на этом месте он планирует пробыть до позднего вечера понедельника, а затем уедет домой, так как, по его словам, ему рано вставать на работу.


Ранее члены районного совета Прага-6 после длительных дебатов приняли решение перенести памятник Коневу в один из музеев и провести конкурс на создание нового монумента героям-освободителям Праги в 1945 году.
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