Соломинки из макарон — экоальтернатива пластиковым трубочкам













Ранее подобные альтернативы пластмассовым трубочкам потребители приняли без особого энтузиазма. Причиной стало то, что они размокают в напитках. Металлические соломинки более функциональны, по сравнению с картонными. Но их тоже критикуют, потому что производство является неэкологичным, а цена высокая.





Соломинки-макаронины кажутся практически идеальными. По форме они похожи на трубочки. Могут производиться в разных размерах, в зависимости от необходимости. В их составе только мука и вода. Производство не является затратным и практически не наносит вред окружающей среде.