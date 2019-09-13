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Соломинки из макарон — экоальтернатива пластиковым трубочкам

Британский стартап Stroodles представил на рынке отличную замену пластиковым трубочкам — соломинки из макарон.




Ранее подобные альтернативы пластмассовым трубочкам потребители приняли без особого энтузиазма. Причиной стало то, что они размокают в напитках. Металлические соломинки более функциональны, по сравнению с картонными. Но их тоже критикуют, потому что производство является неэкологичным, а цена высокая.

Соломинки-макаронины кажутся практически идеальными. По форме они похожи на трубочки. Могут производиться в разных размерах, в зависимости от необходимости. В их составе только мука и вода. Производство не является затратным и практически не наносит вред окружающей среде.
Agronews
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