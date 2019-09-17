Национальный архив подготовил сборник документов о работе НКВД в Западной Беларуси
Сегодня Национальный архив Беларуси презентует сборник документов и материалов «НКВД в Западной Беларуси. Сентябрь—декабрь 1939 г.». В нем отражена деятельность НКВД после оккупации Советским Союзом восточной части Польши в начале Второй мировой войны и последующем присоединении Западной Беларуси к БССР.
Как сообщается на сайте архива, в сборнике впервые публикуются документы руководства Народного комиссариата внутренних дел всех уровней: от районного до центрального.
Издание предназначено для научных работников, архивистов, всех интересующихся историей Беларуси.
Сегодня исполняется 80 лет с момента ввода Красной Армии на территорию Польши, который положил начало воссоединению Беларуси в рамках БССР. За ним также последовали репрессии в отношении жителей Западной Беларуси, не поддерживавших советскую власть.
Источник: reform.by
09:13 17/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».