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Национальный архив подготовил сборник документов о работе НКВД в Западной Беларуси

Сегодня Национальный архив Беларуси презентует сборник документов и материалов «НКВД в Западной Беларуси. Сентябрь—декабрь 1939 г.». В нем отражена деятельность НКВД после оккупации Советским Союзом восточной части Польши в начале Второй мировой войны и последующем присоединении Западной Беларуси к БССР.

Как сообщается на сайте архива, в сборнике впервые публикуются документы руководства Народного комиссариата внутренних дел всех уровней: от районного до центрального.

Издание предназначено для научных работников, архивистов, всех интересующихся историей Беларуси.

Сегодня исполняется 80 лет с момента ввода Красной Армии на территорию Польши, который положил начало воссоединению Беларуси в рамках БССР. За ним также последовали репрессии в отношении жителей Западной Беларуси, не поддерживавших советскую власть.
Источник: reform.by
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