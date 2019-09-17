Как сообщается на сайте архива, в сборнике впервые публикуются документы руководства Народного комиссариата внутренних дел всех уровней: от районного до центрального.





Издание предназначено для научных работников, архивистов, всех интересующихся историей Беларуси.





Сегодня исполняется 80 лет с момента ввода Красной Армии на территорию Польши, который положил начало воссоединению Беларуси в рамках БССР. За ним также последовали репрессии в отношении жителей Западной Беларуси, не поддерживавших советскую власть.



