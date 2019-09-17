В Горках похоронили 29-летнего летчика, погибшего на учениях в России
В Горках по-военному торжественно проводили в последний путь летчика, капитана I ранга Воздушно-космических сил Российской Федерации, нашего земляка Артема Лычева. Ему было всего 29 лет. Он разбился 3 сентября при исполнении служебного долга во время учений под Буденновском на Ставрополье на штурмовике «Су-25УБ» («Грач») вместе со своим товарищем, майором Юрием Борцовым.
Егор Лычев
Как сообщает сайт Gorkinews, родители, Владимир и Елена Лычевы, приняли решение похоронить сына в Беларуси, на Оршанском кладбище рядом с дедушкой Михаилом Берестовым и прабабушкой.
Проститься с Артемом Лычевым приехали Кирилл Колючкин, военный и военно-воздушный атташе Посольства Российской Федерации в Беларуси, его однополчане во главе с заместителем командира 4 смешанной дивизии Геннадием Лейбкиндом и однокурсники из Краснодарского высшего военного училища летчиков, начальник штаба — первый заместитель начальника Военно-воздушных Сил и войск противовоздушной обороны Беларуси Олег Орлов, военный комиссар Горецкого и Дрибинского районов Александр Шкиндеров, заместитель председателя райисполкома по социальным вопросам Лариса Кривицкая.
Артем Лычев родился 17 октября 1989 года в Горках. Любовь к небу перенял у отца, военного летчика Владимира Лычева. После окончания Краснодарского высшего военного училища летчиков в 2011 году начал служить в штурмовом авиационном полку в Буденновске, где прошел путь от пилота до командира звена СУ-25, летчика 2–го класса, капитана. До квалификации на первый класс ему не хватило всего нескольких полетов. Прошел переподготовку на новые типы самолетов.
Артем был участником международных соревнований «Авиационный дартс – 2019», где в составе команды ВКС России занял первое место, а в личном зачете стал вторым в группе штурмовиков. Вместе со своим полком пять раз был в командировках в Сирийской Арабской Республике, где совершил более 700 боевых вылетов, уничтожал боевиков в Алеппо и был 2 раза представлен к Ордену Мужества. Госнаграды были выделены, но из-за ошибок в заполнении наградных листов вручить их не успели.
09:15 17/09/2019
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