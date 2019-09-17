"Игра престолов" получила 10 статуэток "Эмми"
Всемирно известный сериал "Игра престолов", восьмой сезон которого завершился в 2019 году, стал победителем премии "Эмми" в категории Creative Arts, забрав сразу десять наград.
Об этом сообщает ABC News.
Среди прочего сериал получил призы за лучший актёрский состав, лучшие визуальные эффекты и лучшие костюмы. При этом номинирована сага была по 32 пунктам.
09:11 17/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».