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"Игра престолов" получила 10 статуэток "Эмми"

Всемирно известный сериал "Игра престолов", восьмой сезон которого завершился в 2019 году, стал победителем премии "Эмми" в категории Creative Arts, забрав сразу десять наград.

Об этом сообщает ABC News.

Среди прочего сериал получил призы за лучший актёрский состав, лучшие визуальные эффекты и лучшие костюмы. При этом номинирована сага была по 32 пунктам.
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