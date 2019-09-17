



С 1 января 2017 года старейший кинотеатр города со статусом историко-культурной ценности находится на реконструкции. «Мінская спадчына», на балансе которой сейчас объект, несколько раз выставляла право его аренды на аукцион. Тогда речь шла о том, что инвестор должен частично вложится в реконструкцию здания и создать там современный кинотеатр с общепитом. Но первый аукцион отменили из-за предписания Генпрокуратуры (из-за придания объекту нецелевых функций), второй — по неизвестным общественности причинам.





Какие условия предлагают?





И вот спустя более полугода право аренды здания площадью 2,050 тысячи квадратных метров снова выставили на аукцион. Потенциальный покупатель должен создать тут трехзальный кинотеатр с культурно-просветительскими и сопутствующими функциями. В новых условиях торгов слова «общепит» уже нет, зато срок аренды вырос с 10 до 30 лет.





Начальная цена права аренды — 1730 рублей. Ежемесячная арендная плата первые три года — около 20,8 тысячи рублей в месяц, в дальнейшем — почти 26 тысяч рублей в месяц.





Помимо этого, инвестор должен выполнить следующие условия без последующей компенсации затрат:





Заплатить за внесение изменений в проектно-сметную документации с учетом разработки собственного дизайн-проекта.

Оплатить закупку, поставку и монтаж электроосвещения арендуемых помещений, сантехприборов, кондиционирования, видеонаблюдения, системы контроля доступа, охранной сигнализации, системы озвучивания, киноообрудования, мультимедийного оборудования и другого.

Заплатить за закупку и поставку мебели и предметов интерьера.

Профинансировать финишные внутренние отделочные работы (за исключением работ по реставрации) во всех помещениях за исключением технических, вспомогательных, административных помещений и санузлов.

Компенсировать «Мінскай спадчыне» почти 34 тысячи рублей затрат по изменению проектно-сметной документации.





Аукцион пройдет 18 октября в Минском городском центре недвижимости. Информация о торгах скоро появится на сайте учреждения.









Что это за история с безвозмездными расходами?





Как видно из условий, будущие арендаторы должны будут ложиться в ремонт помещений и деньги им за это никто не вернет. Но это распространенная практика. Схема выглядит так: инвестор покрывает какую-то часть расходов на реконструкцию, а ему гарантируют долгосрочную аренду и приоритетное право продления договорных отношений.





Таким образом, «Мінская спадчына» ограничивает себя от неблагонадежных партнеров, которые могут соскочить в любой момент, и госорганизация останется один на один со зданием, реконструированным под конкретный профиль. А когда инвестору есть что терять, то такие риски минимальны.





Основные же работы по реконструкции здания будут профинансированы из бюджета. Согласно инвестпрограмме на 2019 год, сметная стоимость реконструкции кинотеатра с реставрацией составляет 9,47 миллиона рублей, или почти 4,4 миллиона долларов.





Строительный проект планировали разработать к концу 2019 года, а сама реконструкция должна занять полтора-два года.