Самострой? Около 100 дач в черте Гродно могут пойти под снос

Споры идут в дачном кооперативе «Гродно Азот», где еще 35 лет назад на окраинах заводской территории выделяли земли под огороды. Они же превратились в дачный посёлок. А сейчас оказалось, что часть домов люди построили на коммуникациях, рассказывает ОНТ





Предприятие расширяется, санитарная зона тоже. Выходит, что дома нужно сносить. Люди надеются постройки сохранить, специалисты считают, что это невозможно.





Участок на окраине Гродно еще 37 лет назад получали родители Любови Русак. Каждое лето вся семья – пять поколений – съезжалась сюда отдыхать и ухаживать за огородом. Для комфорта построили небольшой, но добротный домик.





В таком же положении оказались и 95 членов дачного кооператива «Химик-Азот». Он появился около 40 лет назад на краю города (всего в километре от завода-гиганта «Гродно-Азот»). Чтобы территория не зарастала бурьяном, в 1980-е годы ее отдали работникам завода под огороды. С официального разрешения. С неофициального – с годами на участках появились и гаражи, и дома.





Променять участок в черте города со светом и водой на заброшенный вдалеке от Гродно (такой обмен предлагают власти) дачники не согласны. Готовы узаконить участки, написать отказ от претензий на случай аварий или ремонта инженерных сетей.





Сергей Боровков, начальник информационно-редакционного отдела предприятия «Гродно Азот»: «Члены садоводческого кооператива были осведомлены, что их участки расположены на технологических линиях, что они могут быть задействованы для их реконструкции, модернизации. Главное, чтобы это не привело к необратимым последствиям более серьезного характера».





И такая внештатная ситуация уже случилась: в сентябре 2016-го прорвало одну из труб. Фонтан холодной воды поднялся на уровень 9-этажного дома. Подмыло огороды. Но люди готовы мириться и с таким положением.





Григорий Филатов, член садоводческого товарищества «Химик-Азот»: «Здесь основная масса – пенсионеры. Люди за счет этого живут. Это же люди, которые вложили денежные средства, работают на этой земле, облагораживают ее».





В Гродненском горисполкоме уточняют, проблемы не со всеми домами товарищества (их 1000), а конкретно с этими 95. Оставлять их на сетях – серьезная опасность. Когда строился кооператив, хозяева кое-где отступили от обозначенных границ и подошли вплотную к коммуникациям, а есть и те, кто вовсе поставил дома прямо на них.









Андрей Кухтюк, начальник управления землеустройства Гродненского горисполкома: «Речь идет лишь о сносе и периоде этого сноса. Люди должны понимать, что там есть, конечно, имущество, которое они должны куда-то перевезти, если есть возможность, тем самым минимизировать свои затраты».









В ближайшее время на «Гродно Азот» начнется строительство нового комплекса. Больше миллиарда долларов инвестиций, рост производственных мощностей в полтора раза. Модернизации старых, а еще, возможно, и прокладки новых коммуникаций от Немана к заводу не избежать. Поэтому у проблемы с дачами пока нет однозначного решения. Люди считают, что дома можно «условно передвинуть», специалисты уверены – «некуда». До 1 ноября споры могут продолжаться. На эту дату назначены, если они будут, работы по сносу.



