Указ призван поддержать социально уязвимые слои населения. Беларусы заметили, что в документе забыли учесть интересы такой категории, как семьи, воспитывающие детей-инвалидов. По этому поводу на сайте «Удобный город» опубликовали петицию — и требуют восстановить справедливость.





Почему это важно

Сейчас семьям, которые растят детей-инвалидов, автомобиль нужен каждый день. На помощь, которую обещает закон — социальное такси, осмотр врачами на дому, подвоз детей с инвалидностью к школе и так далее, — рассчитывать не приходится: часто она остается лишь на бумаге. В реальной жизни родители все делают самостоятельно.





Если определенную процедуру (чаще всего жизненно необходимую) в Минске пройти невозможно, семьи везут детей в областные центры. Для некоторых родителей это повторяется изо дня в день: несмотря на денежные трудности, погодные условия и расстояния. Кроме того, среди маломобильных детей многие вообще не могут ходить. А детям с психическими особенностями (к примеру, с расстройством аутичного спектра) опасно передвигаться в общественном транспорте, где многолюдно.









В то же время попытки сделать города Беларуси безбарьерными еще нескоро увенчаются успехом. «По этим причинам ​практически каждая семья с ребенком-инвалидом вынуждена в первую очередь купить машину. Просим пункт первый указа после слов «многодетных семей» дополнить словами «семей, воспитывающих детей-инвалидов». Считаем, это начнет соответствовать целям указа и облегчит жизнь их родителям», — заявлено в петиции.





Что можно сделать