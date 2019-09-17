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Указ президента игнорирует детей с инвалидностью. Беларусы требуют это исправить

Еще в апреле 2019-го Александр Лукашенко принял Указ №140 «О возмещении таможенных пошлин, налогов». Он, кроме прочего, обязывает возмещать людям с инвалидностью I или II группы половину суммы таможенных пошлин, налогов, которые требуют оплатить при ввозе в Беларусь транспортных средств для личного использования. Но вот работает он, по-видимому, некорректно.

Указ призван поддержать социально уязвимые слои населения. Беларусы заметили, что в документе забыли учесть интересы такой категории, как семьи, воспитывающие детей-инвалидов. По этому поводу на сайте «Удобный город» опубликовали петицию — и требуют восстановить справедливость.

Почему это важно

Сейчас семьям, которые растят детей-инвалидов, автомобиль нужен каждый день. На помощь, которую обещает закон — социальное такси, осмотр врачами на дому, подвоз детей с инвалидностью к школе и так далее, — рассчитывать не приходится: часто она остается лишь на бумаге. В реальной жизни родители все делают самостоятельно.

Если определенную процедуру (чаще всего жизненно необходимую) в Минске пройти невозможно, семьи везут детей в областные центры. Для некоторых родителей это повторяется изо дня в день: несмотря на денежные трудности, погодные условия и расстояния. Кроме того, среди маломобильных детей многие вообще не могут ходить. А детям с психическими особенностями (к примеру, с расстройством аутичного спектра) опасно передвигаться в общественном транспорте, где многолюдно.


В то же время попытки сделать города Беларуси безбарьерными еще нескоро увенчаются успехом. «По этим причинам ​практически каждая семья с ребенком-инвалидом вынуждена в первую очередь купить машину. Просим пункт первый указа после слов «многодетных семей» дополнить словами «семей, воспитывающих детей-инвалидов». Считаем, это начнет соответствовать целям указа и облегчит жизнь их родителям», — заявлено в петиции.

Что можно сделать

Подписать обращение, как это сделали 642 человека. Сегодня последний день — уже завтра петицию направят в Администрацию президента и Государственный таможенный комитет. Если вы разделяете идею беларусов и готовы присоединиться, перейдите по ссылке.
Источник: kyky.org
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