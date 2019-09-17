Указ президента игнорирует детей с инвалидностью. Беларусы требуют это исправить
Еще в апреле 2019-го Александр Лукашенко принял Указ №140 «О возмещении таможенных пошлин, налогов». Он, кроме прочего, обязывает возмещать людям с инвалидностью I или II группы половину суммы таможенных пошлин, налогов, которые требуют оплатить при ввозе в Беларусь транспортных средств для личного использования. Но вот работает он, по-видимому, некорректно.
Указ призван поддержать социально уязвимые слои населения. Беларусы заметили, что в документе забыли учесть интересы такой категории, как семьи, воспитывающие детей-инвалидов. По этому поводу на сайте «Удобный город» опубликовали петицию — и требуют восстановить справедливость.
Почему это важно
Сейчас семьям, которые растят детей-инвалидов, автомобиль нужен каждый день. На помощь, которую обещает закон — социальное такси, осмотр врачами на дому, подвоз детей с инвалидностью к школе и так далее, — рассчитывать не приходится: часто она остается лишь на бумаге. В реальной жизни родители все делают самостоятельно.
Если определенную процедуру (чаще всего жизненно необходимую) в Минске пройти невозможно, семьи везут детей в областные центры. Для некоторых родителей это повторяется изо дня в день: несмотря на денежные трудности, погодные условия и расстояния. Кроме того, среди маломобильных детей многие вообще не могут ходить. А детям с психическими особенностями (к примеру, с расстройством аутичного спектра) опасно передвигаться в общественном транспорте, где многолюдно.
В то же время попытки сделать города Беларуси безбарьерными еще нескоро увенчаются успехом. «По этим причинам практически каждая семья с ребенком-инвалидом вынуждена в первую очередь купить машину. Просим пункт первый указа после слов «многодетных семей» дополнить словами «семей, воспитывающих детей-инвалидов». Считаем, это начнет соответствовать целям указа и облегчит жизнь их родителям», — заявлено в петиции.
Что можно сделать
Подписать обращение, как это сделали 642 человека. Сегодня последний день — уже завтра петицию направят в Администрацию президента и Государственный таможенный комитет. Если вы разделяете идею беларусов и готовы присоединиться, перейдите по ссылке.
Источник: kyky.org
08:51 17/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».