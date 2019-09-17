Хотят нажиться или перестраховываются? Почему белорусские дилеры заставляют ездить на ТО в два раза чаще, чем в Европе?
В Беларуси для большинства автомобильных марок действует межсервисный интервал 15.000 км. Одни автолюбители полагают, что это слишком много, и сокращают его по личной инициативе. А другим, наоборот, кажется, что это слишком часто. Тем более что в Европе заезжать на сервис надо лишь раз в 30.000 км. Почему так?
Собственно говоря, это будет ответ на вопрос читателя ABW.by: "Сейчас в РБ у большинства дилеров сервисное ТО делается через 15.000 км, но недавно друг мне сообщил, что проходил очередное ТО на 30.000 км в Польше у официального дилера и что следующее ТО по их нормам необходимо проходить через 30.000 км, то есть при пробеге 60.000 км или через год, что подтверждалось сервисными документами. ТО на пробеге 60.000 он проходил в РБ, чем поставил в недоумение наших сервисменов. Они долго спорили о том, что он должен был приехать в 45.000 км, но в итоге согласились с тем, что все в порядке, и сохранили гарантию. Хотелось бы эту тему раскрыть более подробно: почему у нас невозможно сделать межсервисные интервалы 30.000 км? А так мне приходится из-за больших пробегов заезжать на сервис каждые два месяца, что не совсем удобно".
Исторически сложилось так, что условия эксплуатации авто в нашем регионе рассматриваются как более тяжелые (из-за климатических особенностей, состояния дорог, качества топлива и т.д.), отсюда и сокращение межсервисных интервалов по пробегу относительно европейских стран. Перестраховка? Возможно. Но при этом производителем заявляется безотказная работа узлов автомобиля на весь заявленный гарантийный срок, а он в случае с некоторыми марками может достигать 5 лет или 150.000 км пробега.
Вы скажете, что климатические условия в Польше сопоставимы с нашими. Положим, что так и что качество топлива такое же и далее по списку. Но в данный момент белорусский рынок у многих автопроизводителей относится к региону СНГ, многие белорусские дилеры работают через российские представительства и импортеров, соответственно план технического обслуживания составляется с оглядкой на совершенно разные условия, которые есть в Беларуси, России, Казахстане и т.д. Другими словами, при определении межсервисных интервалов (не только замены моторного масла и фильтрующих элементов, но также привода ГРМ, свечей зажигания и т.д.) всегда закладывается определенный запас, ведь относительно усредненного режима эксплуатации имеются как более мягкие, так и более жесткие условия.
Можно сказать, что дилеры заинтересованы в том, чтобы клиенты как можно чаще приезжали на сервис и оставляли за обслуживание свои кровные. Но есть и другая точка зрения: точно так же автопроизводители заинтересованы в том, чтобы автомобиль отслужил гарантийный срок, а дальше хоть трава не расти. Что будет с тем же двигателем после 150.000 км, ни заводу, ни дилеру уже неинтересно - гарантийные обязательства закончились. А растягивание межсервисных интервал о 30.000 км как раз один из маркетинговых инструментов: предоставляя возможность обслуживать автомобиль реже, производитель получает конкурентное преимущество в виде более доступного обслуживания. В Европе это действительно важный момент, на который покупатели обращают внимание.
Между тем считается, что увеличение сроков замены моторного масла чревато проблемами, начиная с раннего выхода из строя вкладышей и заканчивая сокращением срока службы турбины. В этом есть свой резон: в процессе работы масло окисляется, содержащиеся в нем присадки теряют свои качества, охлаждающие способности снижаются. Интенсивность этих процессов зависит от условий эксплуатации, по-хорошему интервал замены индивидуален для каждого автомобиля, поэтому для некоторых современных моделей момент очередного визита на сервис "рассчитывают" самостоятельно. Но это скорее исключение из правил. В массе своей автомобили обслуживаются в соответствии с утвержденным регламентом техобслуживания. У нас это в среднем раз в 15.000 км. Многие мотористы утверждают, что для наших условий это слишком много, и рекомендуют вообще сокращать интервалы до 7000-10.000 км.
Есть еще один немаловажный нюанс. Многие автолюбители до сих пор привязывают к пробегу лишь замену масла и фильтра, называя это "обслуживанием", хотя на самом деле периодическое ТО представляет собой куда более широкий комплекс работ, которые необходимо проводить с автомобилем. Перечень этих работ, включающий не только замену технических жидкостей и фильтрующих элементов, но и контрольный осмотр, проверку и регулировку различных узлов и систем, можно увидеть в руководстве по ремонту и эксплуатации для данной марки/модели. Например, для отдельных моделей требуется периодическое обслуживание тормозной системы со смазкой и разработкой направляющих. Да-да, как минимум раз в год или раз в 15.000 км, иначе те просто "закисают". Увеличение интервала вдвое просто приведет к проблемам с тормозной системой, особенно с нашими зимними дорогами, на которых соли хоть отбавляй.
Иван КРИШКЕВИЧ, ABW.by
09:03 17/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».