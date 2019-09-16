Хорошая новость: подросток, которого искали в Пуховичском районе, найден
Отец одноклассника пропавшего в Пуховичском районе подростка встретил его на дороге и привёл домой.
Как сообщает Telegram-канал пресс-секретаря МВД Беларуси Ольги Чемодановой, его жизни и здоровью ничего не угрожает.
Ранее сообщалось, 16 сентября 15-летний Дмитрий Земляков ушёл в неизвестном направлении.
22:23 16/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».