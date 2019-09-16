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Хорошая новость: подросток, которого искали в Пуховичском районе, найден

Отец одноклассника пропавшего в Пуховичском районе подростка встретил его на дороге и привёл домой.

Как сообщает Telegram-канал пресс-секретаря МВД Беларуси Ольги Чемодановой, его жизни и здоровью ничего не угрожает. 
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