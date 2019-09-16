Учитель и папа мальчика из скандального видео — о том, что произошло

Нет единого мнения о том, кто в ситуации виноват больше — сорвавшийся учитель или якобы спровоцировавший его ученик, как и нет пока ответа на вопрос, что же делать, чтобы подобное в белорусских школах не повторялось. Спустя несколько дней после конфликта, когда эмоции немного улеглись, TUT.BY еще раз выслушал обе стороны. Отец школьника ограничился лишь коротким комментарием по телефону, уволенная учитель пригласила нас в дом, пишет tut.by





Людмила Ивановна встречает нас у порога. «Не могу спать. И не потому, что меня уволили. Стыдно и обидно». У крыльца и в прихожей — горы учебников, папок, раздаточного материала… «Это за все мои годы работы собралось. Вот эти карточки-задачи я делала сама, а эти — покупала. Не знаю, куда теперь все. Сами видите, места нет, но и выбросить не могу», — учитель начинает плакать.





Фото: Сергей Комков





Школа № 15 Гомеля — первое и последнее рабочее место Людмилы Ивановны. Пришла она сюда с момента открытия, то есть в 1981 году. Отбыла практику — и осталась аж до 13 сентября этого года. До того самого дня, когда родители 4-го «В» отправили местному порталу «Сильные новости» скандальное видео с ее участием. Уже через час после появления ролика в Сети в школе было все руководство сферы образования города и области. Педагога тут же уволили и провели экстренное собрание с участием родителей учеников того самого класса, в котором произошло ЧП.

Видео начинается с момента, когда учитель уже орет на ученика. Что произошло до того, оставалось только догадываться: предположений было много, но ни родители, ни сама Людмила Ивановна еще в пятницу не говорила о том, что же произошло. Потому что, считает она, ее срыв нельзя оправдать.





А сегодня рассказывает:





— Не совсем все было так, как это на видео. Не на ровном месте началось. Мальчики эти будоражили весь класс выкриками, бросанием вещей. Одному я сказала стать возле себя и пошла в конец класса за конторкой. Взяла ее, иду и вижу, как мальчик выставил вперед в проходе ногу — не знаю, специально или нет, я перешагнула, — а вслед мне полетел стаканчик с бумажкой. И сразу смех у них этот, слова все эти — я и развернулась, и сорвалась, — вздыхает учитель.





— Вы сообщили о ЧП администрации школы?





— Нет.





— Почему?





— Как бы вам объяснить… Я не поняла со своей стороны, что сказанные мною слова — это угроза. Это был некрасивый эмоциональный срыв. И ребенок не почувствовал угрозы — он не испугался, вообще не отреагировал, он смеялся, я это видела. Поэтому и не сказала.





За годы работы, рассказывает педагог, случалось разное — и не обо всем учитель, говорит теперь, докладывала руководству. Как-то в коридоре школы ученик сбил ее с ног. Людмила Ивановна вспоминает, что упала, было больно — но извинений за тот инцидент она не услышала ни от школьника, ни от его родителей. Ей еще было очень обидно, что никто тогда так и не вступился за педагога, — и она просто постаралась этот случай забыть.









А сейчас вспомнила. И эмоционально вдруг стала говорить:





— Знаете, ответственность за происходящее в школах должны нести не только педагоги, но и ученики, если виноваты. У нас действительно очень много хороших учеников, но все, что я сейчас помню, все, что у меня стоит перед глазами — плачущий директор моей школы, извиняющийся за меня перед отцом мальчика. Понимаете, ребенок придет в школу победителем с высоко поднятой головой. И станет примером для других таких же детей — не уважающих взрослого, не уважающих учителя, срывающих уроки. А они у нас есть — и не в одном классе. И в других школах тоже. И будут дальше плачущие директора извиняться перед их родителями.





…Нас прерывает звонок в дверь — пришли родители «ее» второклассников.





— Мы поддержать, — просто говорят мамы с конфетами.





Хозяйка бежит ставить чайник.





— У меня старший ребенок учился у Людмилы Ивановны, и когда младший по прописке не попадал, мы на крылечке два дня дежурили, чтобы попасть в эту школу на свободные места именно из-за этого учителя, а теперь остались без нее, — говорит одна мама.





— Да, она строгая, но ведь и результат какой! У наших детей намного выше уровень знаний, чем у других, и все это благодаря Людмиле Ивановне, — подхватывает другая.





— А если бы на месте этого мальчика из 4-го «В» оказался ваш ребенок — вы бы так же были на стороне учителя?





— Если бы мой ребенок так сделал… Так, как говорит учитель… Я бы точно не была на его стороне. Так нельзя.





— На видео ведь слышно, как он ведет себя — и это непозволительно, — уверена мама.





Снова звонок в дверь. На пороге дома уволенного учителя появляются директор школы Марина Черненко и начальник районного отдела образования Елена Копа. Журналистам они явно не рады, просят «не муссировать тему».





Людмила Ивановна приглашает и родителей, и начальство пить чай, раз уж все пришли. Но чай никто не пьет — не до него. Снова и снова возвращаются к обсуждению инцидента, из-за которого мы все здесь собрались.









Позиция руководства не изменилась: учитель совершил непозволительный проступок. Можно ли было этого избежать? Начальники говорят — можно. Есть алгоритм, и все учителя о нем знают.





— Если в классе возникает подобная ситуация, ученик срывает урок, учитель должен вызвать либо дежурного администратора, либо завуча, либо директора — и передать ему ученика. Затем учитель обязан сделать звонок родителям и пригласить их в школу. Если в дальнейшем ситуация повторяется, то школа имеет право рассмотреть поведение ученика на совете профилактики. Этих мер, как правило, хватает, чтобы поведение ученика изменилось, — рассказывает Елена Копа.





Знала об алгоритме, конечно, и педагог с 37-летним стажем Людмила Ивановна, но решила, что справится сама.





Не справилась.

«Подобное вполне могло повториться снова»

Роман, отец того самого мальчика из 4 «Д», тоже, говорит, очень переживает — за сына. Мужчина говорит, что до сих пор не может прийти в себя, все думает: как теперь к ребенку отнесутся в школе?





Учителя ему не жаль, по словам папы, «увольнение — это самое мягкое наказание, которое она бы могла понести за свой поступок».









— Вот вы идете по улице, вас встретил мужчина и угрожает, что убьет. Вы как к этому отнесетесь? Вы бы обратились в органы по факту угрозы? Ведь была же угроза. Я не хотел выносить сор из избы. Но почему учитель не связалась с нами после случившегося, почему я узнал об этом из видео от посторонних людей? — Роман уверяет, что видео до момента появления его в Сети не видел и сам его на всеобщее обозрение не выносил. — Но если бы ситуацию не предали огласке, то подобное вполне могло, я считаю, повториться снова. И в следующий раз, когда преподаватель поведет себя так же, дети сочтут это за норму. Но ведь это же не норма!



