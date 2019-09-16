Тарелка с морковью и огурцом в виде знака процента. Фото: belmir.by





Для этого сотрудники данного сайта воспользовались инструментом Google Trends с анализом запросов, сделанных жителями 60 стран, в том числе на их родных языках.





В результате Беларусь оказалась примерно в середине, на 24-м месте. На первой же позиции обосновалась Польша. Затем идут Австралия, США, ЮАР и Молдова.





В самом конце же перечня оказались страны Латинской Америки. На последней строчке – Аргентина, чуть перед ней – Бразилия и Мексика. Замыкают пятерку Таиланд и Испания.





Если сравнивать Беларусь с другими странами бывшего СССР, то Грузия интересуется диетами гораздо больше. Она заняла в списке 6-е место.





А вот Россия, Украина и Казахстан находятся примерно на одном уровне с нами — 20-я, 22-я и 23-я позиции соответственно. Литве же тема интересна меньше. Эта прибалтийская страна – на 33-м месте.





Чем интенсивнее синий цвет, тем «одержимость» выше. Источник: chefspencil.com



