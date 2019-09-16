Кто бы думал! Белорусы «одержимы диетой» больше аргентинцев, но меньше поляков
Посвященный кулинарии сайт chefspencil.com выяснил, жители каких стран больше всего набирают в поисковой строке Google запросы, связанные с диетами и здоровым питанием.
Тарелка с морковью и огурцом в виде знака процента. Фото: belmir.by
Для этого сотрудники данного сайта воспользовались инструментом Google Trends с анализом запросов, сделанных жителями 60 стран, в том числе на их родных языках.
В результате Беларусь оказалась примерно в середине, на 24-м месте. На первой же позиции обосновалась Польша. Затем идут Австралия, США, ЮАР и Молдова.
В самом конце же перечня оказались страны Латинской Америки. На последней строчке – Аргентина, чуть перед ней – Бразилия и Мексика. Замыкают пятерку Таиланд и Испания.
Если сравнивать Беларусь с другими странами бывшего СССР, то Грузия интересуется диетами гораздо больше. Она заняла в списке 6-е место.
А вот Россия, Украина и Казахстан находятся примерно на одном уровне с нами — 20-я, 22-я и 23-я позиции соответственно. Литве же тема интересна меньше. Эта прибалтийская страна – на 33-м месте.
Чем интенсивнее синий цвет, тем «одержимость» выше. Источник: chefspencil.com
21:36 16/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».