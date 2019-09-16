Сотрудники General Motors анонсировали масштабную забастовку

Это будет первая общенациональная забастовка рабочих General Motors за 12 лет.





"Мы не относимся к этому легкомысленно", – заявил вице-президент ОПА Терри Диттс, отвечающий за отношения профсоюза с General Motors, на пресс-конференции в Детройте.





"Нам приходится идти на крайние меры", – добавил он.





В заявлении компании говорится, что ее предложение ОПА включало инвестиции на сумму более 7 миллиардов долларов, 5400 рабочих мест, большинство из которых должны стать новыми рабочими местами, повышение заработной платы, более широкие льготы и бонус за ратификацию договора в размере 8 тысяч долларов.





"Мы вели переговоры добросовестно, понимая их неотложный характер", – заявила автомобильная компания, пишет ru.oxu.az

Ранее в воскресенье 850 человек обслуживающего персонала General Motors объявили забастовку.





Профсоюз борется с планами компании закрыть сборочные производства в Огайо и Мичигане и настаивает на том, что рабочие заслуживают более высокой зарплаты после нескольких лет рекордных прибылей General Motors в Северной Америке.





Компания утверждает, что закрытие заводов является необходимым ответом на изменения на рынке, и что уровни зарплат и льгот, которые предлагает ОПА являются затратными по сравнению с несвязанными с профсоюзами конкурирующими автозаводами в южных штатах США.









В заявлении компании говорится, что ее предложение профсоюзу включало решение по заводам в Мичигане и Огайо, которым сейчас нечем загрузить производство.





По словам Диттса, к моменту истечения предыдущего коллективного договора с ведущим американским производителем, что произошло в 23:59 в субботу, у сторон сохранялись «существенные разногласия» по вопросам зарплат, медицинских льгот, временных работников, гарантий занятости и распределения прибыли.





Профсоюз назвал закрытие заводов предательством рабочих, которые пошли на уступки в 2009 году, чтобы помочь автопроизводителю пройти через процедуру банкротства, которую проводило правительство.









"Компания General Motors должна понять, что мы вступились за нее, когда они нуждались в нас", – заявил на пресс-конференции в воскресенье Тед Крамм – глава делегации профсоюзов на переговорах с компанией.





"Сейчас прибыльные времена, и мы заслуживаем справедливого договора. Мы помогли сделать эту компанию такой, какой она стала", – добавил он.



