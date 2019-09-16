Фотофакт: фан-клуб «Ювентуса», Солодуху и Дорна нарисовали на матрешках
Единственный в Беларуси мастер по портретной росписи матрешек Юлия Корецкая рассказала корреспонденту агентства «Минск-Новости» о том, как начала заниматься необычным ремеслом и кого из известных личностей ей довелось рисовать.
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Творчество в жизни Юлии присутствует давно. Она с самого детства любит рисовать, поэтому знала, что когда-то обязательно станет художником. В 17 лет девушка устроилась на работу: занялась росписью стеклянных изделий.
Одновременно поступила на заочное отделение БГПУ по специальности «учитель черчения и рисования». Тогда у нее не было даже опыта обучения в художественной школе. Расписывая вазы, подсвечники и другие изделия, наша героиня убедилась: рисование — действительно то, с чем она хочет связать жизнь.
Первых матрешек заказал минский фан-клуб «Ювентуса»
Как рассказывает Юлия, когда она получила свой первый заказ, в университете только начала осваивать рисование портретов, и у нее получалось далеко не идеально. Соглашаться сначала не хотела: было страшно опозориться перед итальянскими футболистами, которым фан-клуб хотел преподнести оригинальный подарок. Но всё получилось, и это стало началом необычного творческого пути.
— Меня попросили нарисовать на матрешках четырех игроков «Ювентуса», которые должны были приехать в Минск в составе сборной Италии через две недели. Интернет тогда не был так развит, поэтому мне привезли фото футболистов из журналов и газет. Начала рисовать и поняла, что ничего не получается, мучилась вечерами, ночами, днем на работу опаздывала. Тогда меня одолевала паника, не могла же я отдать заказ, если сама не довольна. Рисовала, исправляла, в итоге всё получилось. Матрешек подарили итальянским футболистам, а потом об оригинальном подарке фанатов даже писали в газете.
На одну матрешку уходит 3–4 дня, иногда неделя
Матрешка с портретным изображением — востребованный сувенир. Заказчики нашей героини говорят, что в Беларуси таких мастеров, как она, не встретить. Хотя в России и Украине это довольно распространено.
— С заготовками у нас печально. Я уже который год ищу, кто в Беларуси может их сделать, но никто не хочет браться. Говорят, что нет большого спроса, сложно настраивать станок под заготовку матрешки, да и липу негде брать. Поэтому приходится заказывать основу в России, переплачивать за доставку и долго ждать. Очень надеюсь, что кто-то в Беларуси все-таки займется этим делом, ведь ниша свободна, — говорит девушка.
Роспись матрешек — очень трудоемкий процесс, так как мастер наносит краски слоями, создает переходы теней и света, детализирует черты лица. Юлия рассказала, что иногда одну матрешку можно сделать за три–четыре дня, а бывает, приходится по несколько раз перерисовывать лицо и процесс затягивается до семи дней, особенно такое случается с самыми мелкими матрешками.
— Сначала выравниваю поверхность заготовки грунтом, потом покрываю цветом. После идет многослойная живопись акрилом, прорисовка деталей: прически, одежды, пейзажей. Всегда стараюсь добавлять реснички, прорисовываю даже волоски на бровях и щетину. Портреты бывают очень мелкими (от шести до полутора–двух сантиметров), поэтому иногда приходится переделывать по несколько раз: не там тень нарисуешь, и всё — другой человек.
После рисования спиливаю наждачкой место, где матрешка закрывается, чтобы было легче открыть. Потом покрываю изделие специальным матовым лаком, прорисовываю перламутровые детали в одежде, заколки в волосах, иногда галстуки и бабочки выделяю глянцевым лаком. В конце наклеиваю декор из страз, цветы из пластики. На матрешке Ивана Дорна, к примеру, шубку сначала нарисовала, а потом решила приклеить настоящую.
Дорну матрешку заказала поклонница из Уфы, а Солодухе — сын с женой
Мастер по росписи матрешек рассказала, что изображения некоторых ее работ не попадают в Сеть, так как многие заказчики просят об анонимности. Как признается Юлия, приятные эмоции приносит совсем не именитость клиентов, а впечатления того, кто этот подарок получит.
— Поклонница творчества Ивана Дорна нашла меня в социальной сети и заказала нарисовать самого исполнителя и его команду. Она вручила подарок на концерте в Питере, певцу очень понравилось и он поставил матрешек на полку в своем офисе-студии в Киеве. Наряд Ивана взяли из его скандального клипа, где он предстал в мехах, а башкирскую шапку потом дорисовали в качестве напоминания о том, что сувенир подарила девушка из Уфы, — рассказала собеседница.
Среди прообразов матрешек и других изделий (тарелок и бутылок) — белорусские блогеры, руководители предприятий, медийные персоны, которых оригинальным подарком хотят удивить друзья или близкие. В январе этого года Юлия рисовала известного белорусского певца.
— Александру Солодухе на 60-летний юбилей матрешек заказывал его сын Антон с женой Юлей. Мне рассказывали, что подарок артисту вручили на подносе и он не позволил его убрать до конца вечера. С моими матрешками фотографировались гости, всем очень понравились идея, исполнение. Мне было приятно и когда Александр упомянул в социальной сети про свой необычный подарок. После в одном из интервью на радио он поделился, что теперь не только у Владимира Путина есть свои матрешки, но и у него.
Юлия Корецкая с удовольствием рассказывает о том, как ее вдохновляет возможность постоянно развиваться в творчестве, пробовать новые техники, материалы, воплощать новые идеи.
— Больше всего вдохновения дают люди, их эмоции, реакция в ответ на мои работы. Очень люблю, когда оставляют хорошие отзывы, пишут, снимают видео, после этого хочется каждый раз делать всё еще лучше.
фото из личного архива героини
Подготовила Валерия Иванова
21:16 16/09/2019
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