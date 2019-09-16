Творчество в жизни Юлии присутствует давно. Она с самого детства любит рисовать, поэтому знала, что когда-то обязательно станет художником. В 17 лет девушка устроилась на работу: занялась росписью стеклянных изделий.





Одновременно поступила на заочное отделение БГПУ по специальности «учитель черчения и рисования». Тогда у нее не было даже опыта обучения в художественной школе. Расписывая вазы, подсвечники и другие изделия, наша героиня убедилась: рисование — действительно то, с чем она хочет связать жизнь.

Первых матрешек заказал минский фан-клуб «Ювентуса»





Как рассказывает Юлия, когда она получила свой первый заказ, в университете только начала осваивать рисование портретов, и у нее получалось далеко не идеально. Соглашаться сначала не хотела: было страшно опозориться перед итальянскими футболистами, которым фан-клуб хотел преподнести оригинальный подарок. Но всё получилось, и это стало началом необычного творческого пути.





— Меня попросили нарисовать на матрешках четырех игроков «Ювентуса», которые должны были приехать в Минск в составе сборной Италии через две недели. Интернет тогда не был так развит, поэтому мне привезли фото футболистов из журналов и газет. Начала рисовать и поняла, что ничего не получается, мучилась вечерами, ночами, днем на работу опаздывала. Тогда меня одолевала паника, не могла же я отдать заказ, если сама не довольна. Рисовала, исправляла, в итоге всё получилось. Матрешек подарили итальянским футболистам, а потом об оригинальном подарке фанатов даже писали в газете.

На одну матрешку уходит 3–4 дня, иногда неделя

Матрешка с портретным изображением — востребованный сувенир. Заказчики нашей героини говорят, что в Беларуси таких мастеров, как она, не встретить. Хотя в России и Украине это довольно распространено.





— С заготовками у нас печально. Я уже который год ищу, кто в Беларуси может их сделать, но никто не хочет браться. Говорят, что нет большого спроса, сложно настраивать станок под заготовку матрешки, да и липу негде брать. Поэтому приходится заказывать основу в России, переплачивать за доставку и долго ждать. Очень надеюсь, что кто-то в Беларуси все-таки займется этим делом, ведь ниша свободна, — говорит девушка.





Роспись матрешек — очень трудоемкий процесс, так как мастер наносит краски слоями, создает переходы теней и света, детализирует черты лица. Юлия рассказала, что иногда одну матрешку можно сделать за три–четыре дня, а бывает, приходится по несколько раз перерисовывать лицо и процесс затягивается до семи дней, особенно такое случается с самыми мелкими матрешками.





— Сначала выравниваю поверхность заготовки грунтом, потом покрываю цветом. После идет многослойная живопись акрилом, прорисовка деталей: прически, одежды, пейзажей. Всегда стараюсь добавлять реснички, прорисовываю даже волоски на бровях и щетину. Портреты бывают очень мелкими (от шести до полутора–двух сантиметров), поэтому иногда приходится переделывать по несколько раз: не там тень нарисуешь, и всё — другой человек.





После рисования спиливаю наждачкой место, где матрешка закрывается, чтобы было легче открыть. Потом покрываю изделие специальным матовым лаком, прорисовываю перламутровые детали в одежде, заколки в волосах, иногда галстуки и бабочки выделяю глянцевым лаком. В конце наклеиваю декор из страз, цветы из пластики. На матрешке Ивана Дорна, к примеру, шубку сначала нарисовала, а потом решила приклеить настоящую.

Дорну матрешку заказала поклонница из Уфы, а Солодухе — сын с женой

Мастер по росписи матрешек рассказала, что изображения некоторых ее работ не попадают в Сеть, так как многие заказчики просят об анонимности. Как признается Юлия, приятные эмоции приносит совсем не именитость клиентов, а впечатления того, кто этот подарок получит.





— Поклонница творчества Ивана Дорна нашла меня в социальной сети и заказала нарисовать самого исполнителя и его команду. Она вручила подарок на концерте в Питере, певцу очень понравилось и он поставил матрешек на полку в своем офисе-студии в Киеве. Наряд Ивана взяли из его скандального клипа, где он предстал в мехах, а башкирскую шапку потом дорисовали в качестве напоминания о том, что сувенир подарила девушка из Уфы, — рассказала собеседница.





Среди прообразов матрешек и других изделий (тарелок и бутылок) — белорусские блогеры, руководители предприятий, медийные персоны, которых оригинальным подарком хотят удивить друзья или близкие. В январе этого года Юлия рисовала известного белорусского певца.





— Александру Солодухе на 60-летний юбилей матрешек заказывал его сын Антон с женой Юлей. Мне рассказывали, что подарок артисту вручили на подносе и он не позволил его убрать до конца вечера. С моими матрешками фотографировались гости, всем очень понравились идея, исполнение. Мне было приятно и когда Александр упомянул в социальной сети про свой необычный подарок. После в одном из интервью на радио он поделился, что теперь не только у Владимира Путина есть свои матрешки, но и у него.





Юлия Корецкая с удовольствием рассказывает о том, как ее вдохновляет возможность постоянно развиваться в творчестве, пробовать новые техники, материалы, воплощать новые идеи.





— Больше всего вдохновения дают люди, их эмоции, реакция в ответ на мои работы. Очень люблю, когда оставляют хорошие отзывы, пишут, снимают видео, после этого хочется каждый раз делать всё еще лучше.