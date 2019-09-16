Розыск: 15-летний подросток из Пуховичского района объявлен в розыск
В Пуховичском районе милиция, военные, спасатели и местные жители разыскивают 15-летнего Дмитрия Землякова.
Об этом в Telegram-канале пишет пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова. В понедельник 16 сентября около 8:00 подросток вышел в школу, но потом вернулся домой. Там он переоделся, оставил вещи, деньги, мобильный телефон и ушёл в неизвестном направлении.
На вид юноше 14-16 лет, немного полноват, рост 175-180 сантиметров. У Дмитрия бледное лицо треугольной формы, карие глаза, светло-русые прямые волосы. За правым ухом — шрам. Полное имя пропавшего школьника — Дмитрий Сергеевич Земляков.
На подростке была куртка синего цвета, синие джинсы и кеды.
Если кому-то что-либо известно о местонахождении Дмитрия, сообщите в милицию по телефону 102.
21:11 16/09/2019
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