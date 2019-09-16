Отец гомельского школьника, выведшего учительницу из себя: Я не считаю, что матюки в адрес детей — это норма
Отец 9-летнего школьника возмущен реакцией взрослых, которые обвиняют его сына в инциденте.
Он считает, что увольнение учительницы — «минимальное, что нужно было сделать в такой ситуации». С ним поговорил журналист Радио «Свабода».
В милицию житель Гомеля обращаться не будет, потому что не хочет брать на себя ответственность за судьбу другого человека.
«Я учительницу толком не знаю, она первый раз у нас была на замене. Понимаю, если бы ребенок что-то систематически нарушала, у учительницы бы накапливалось это. Здесь она видит ребенок 20 минут — и уже такое себе позволяет», — отметил отец школьника.
Мужчина не понимает, «что мог натворить ребенок, чтобы к нему применить такое воздействие».
«В моей голове не укладывается, когда другие родители говорили: «Ну и мы матом на детей кричим, что в этом такого?» Они считают, что это норма. Я так не считаю. Нельзя матом на ребенка, он озлобится. С ребенком нужно разговаривать», — уверен отец.
Собеседник подчеркнул, что его сын не ставил учительнице подножку: это версия пользователей интернета.
«Я просил родителей из нашей класса поговорить с детьми, и они сказали что никакой подножки не было, никаких стаканов с краской или водой мой сын не бросал, — утверждает он. — Я так понял из всей ситуации, что этот стаканчик стоял на столе, упал, и вода разлилась. Люди соглашаются с тем, что матюки в адрес ребенка — это нормально. Я такого не понимаю.
Не было бы этого видео, в другой раз другой учитель стал бы таким же образом свои эмоции вымещать на детях, и дети воспринимали бы это как норму. Ну подумаешь, учительница матом ругается! Ребенок не оскорблял учительницу, на видео видно, что он просто спрашивал: «Какие гадости я вам сделал?». Учительница ответила: «Ржал как конь!» Но это эмоции. Так что, говорить ребенку, мол «понесут тебя на кладбище?»
Гомельский портал «Сильные новости» 13 сентября опубликовал видео, снятое в средней школе № 15 Гомеля. На нем учительница кричит и матерится во время урока русского языка в 4-м классе. Она угрожала ученику, что ударит его партой, ругалась и оскорбляла малолетнего. Видно, как учительница подняла парту и говорит: «Я в тюрьму пойду, а тебе …».
перевод НН
20:20 16/09/2019
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