Он считает, что увольнение учительницы — «минимальное, что нужно было сделать в такой ситуации». С ним поговорил журналист Радио «Свабода».

В милицию житель Гомеля обращаться не будет, потому что не хочет брать на себя ответственность за судьбу другого человека.





«Я учительницу толком не знаю, она первый раз у нас была на замене. Понимаю, если бы ребенок что-то систематически нарушала, у учительницы бы накапливалось это. Здесь она видит ребенок 20 минут — и уже такое себе позволяет», — отметил отец школьника.





Мужчина не понимает, «что мог натворить ребенок, чтобы к нему применить такое воздействие».





«В моей голове не укладывается, когда другие родители говорили: «Ну и мы матом на детей кричим, что в этом такого?» Они считают, что это норма. Я так не считаю. Нельзя матом на ребенка, он озлобится. С ребенком нужно разговаривать», — уверен отец.





Собеседник подчеркнул, что его сын не ставил учительнице подножку: это версия пользователей интернета.





«Я просил родителей из нашей класса поговорить с детьми, и они сказали что никакой подножки не было, никаких стаканов с краской или водой мой сын не бросал, — утверждает он. — Я так понял из всей ситуации, что этот стаканчик стоял на столе, упал, и вода разлилась. Люди соглашаются с тем, что матюки в адрес ребенка — это нормально. Я такого не понимаю.









Не было бы этого видео, в другой раз другой учитель стал бы таким же образом свои эмоции вымещать на детях, и дети воспринимали бы это как норму. Ну подумаешь, учительница матом ругается! Ребенок не оскорблял учительницу, на видео видно, что он просто спрашивал: «Какие гадости я вам сделал?». Учительница ответила: «Ржал как конь!» Но это эмоции. Так что, говорить ребенку, мол «понесут тебя на кладбище?»









перевод НН