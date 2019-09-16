Случай произошел в штате Тамил-Наду. Мужчина, известный как Динеш, впервые женился в 2016 году. Спустя три года он решил тайно вступить в брак с другой женщиной. Когда первые 2 жены узнали друг о друге, а также о планах 26-летнего супруга обзавестись третьей женой, они вместе со своими родственниками пришли к мужчине на работу выяснять отношения.





В Индии официально запрещен полигамный брак и Динешу грозит тюремный срок.



