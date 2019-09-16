Видеофакт. Как в индийском кино: две жены избили мужа за желание обзавестись третьей
В Индии мужчину избили жены из-за его намерения привести в дом третью супругу, передает Daily Mail.
Случай произошел в штате Тамил-Наду. Мужчина, известный как Динеш, впервые женился в 2016 году. Спустя три года он решил тайно вступить в брак с другой женщиной. Когда первые 2 жены узнали друг о друге, а также о планах 26-летнего супруга обзавестись третьей женой, они вместе со своими родственниками пришли к мужчине на работу выяснять отношения.
В Индии официально запрещен полигамный брак и Динешу грозит тюремный срок.
19:16 16/09/2019
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