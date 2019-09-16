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Страшная сила! Белоруска Наталья Якимчик — жена российского олигарха — показала все «натуральное»

Так выглядит октябрьское приложение о красоте журнала «Татлер» с Натальей Якимчик на первой полосе.
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Свежий номер издания для толстосумов уже в продаже. На его обложке красуется Наталья Якимчик, которая до 17 лет жила в Беларуси, сообщает «Салiдарнасць». Сейчас главная героиня – это мать, светская львица, а также бизнесвумен, развивающая собственный бренд купальников.

Как пишет сама Наталья, комментируя татлеровскую фотосессию, ей самой «безумно нравится этот летний, натуральный образ», который она забирает в осень.


К образам Якимчик, традиционно сопровождаемым увесистыми драгоценностями, внутри журнала прилагаются ответы белоруски «от питания до правильного косметолога», пишет ex-press.by
Лера Василькова
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