Страшная сила! Белоруска Наталья Якимчик — жена российского олигарха — показала все «натуральное»
Так выглядит октябрьское приложение о красоте журнала «Татлер» с Натальей Якимчик на первой полосе.
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Свежий номер издания для толстосумов уже в продаже. На его обложке красуется Наталья Якимчик, которая до 17 лет жила в Беларуси, сообщает «Салiдарнасць». Сейчас главная героиня – это мать, светская львица, а также бизнесвумен, развивающая собственный бренд купальников.
Как пишет сама Наталья, комментируя татлеровскую фотосессию, ей самой «безумно нравится этот летний, натуральный образ», который она забирает в осень.
К образам Якимчик, традиционно сопровождаемым увесистыми драгоценностями, внутри журнала прилагаются ответы белоруски «от питания до правильного косметолога», пишет ex-press.by
Лера Василькова
19:02 16/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».