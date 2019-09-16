Свежий номер издания для толстосумов уже в продаже. На его обложке красуется Наталья Якимчик, которая до 17 лет жила в Беларуси , сообщает «Салiдарнасць». Сейчас главная героиня – это мать, светская львица, а также бизнесвумен, развивающая собственный бренд купальников.





Как пишет сама Наталья, комментируя татлеровскую фотосессию, ей самой «безумно нравится этот летний, натуральный образ», который она забирает в осень.







