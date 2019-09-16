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Как сложились судьбы пресс-секретарей МИД Беларуси

У кого-то карьера пошла в гору, для кого-то пост пресс-секретаря остался пиком.

Как сложились судьбы пресс-секретарей МИД Беларуси
Дмитрий Мирончик с королем Швеции. Фото: mfa.gov.by
UDF.BY рассказывает, что стало с людьми, которые в последние 20 лет олицетворяли внешнеполитическое ведомство Беларуси и политику нашего государства за рубежом.

Николай Борисевич

Фото: export.by

Уроженцу Смолевичей в небогатые 90-е годы повезло работать в открывшемся белорусском посольстве в Великобритании. В 1998 году Николай Борисевич вернулся в Минск, чтобы работать начальником управления информации – пресс-секретарем МИД.

Далее его ожидало повышение: в 2000 году дипломат стал первым в истории пресс-секретарем Александра Лукашенко. Но проработал там Борисевич только один год – его сменила Наталья Петкевич.

Дипломат вернулся на не самые значимые посты в МИД, дождавшись в 2014 году назначения послом в Нидерланды. Летом текущего года Лукашенко освободил его от занимаемой должности.

Павел Латушко

Фото: ntv.ru

Коренной минчанин пошел на работу в МИД сразу после окончания университета. Вскоре он получил направление в консульство в Белостоке. В 2000-м году молодой дипломат Павел Латушко был назначен пресс-секретарем внешнеполитического ведомства, на этом посту он проработал два с половиной года.

Затем была неплохая карьера: посол в Польше, министр культуры, посол во Франции. С весны текущего года белорусскоязычный Латушко руководит Купаловским театром.

Андрей Савиных

Фото: tut.by

Сменив Латушко на посту пресс-секретаря в 2003 году, Савиных уже в 2005-м уехал на работу в Женеву, где представлял страну в международных организациях. Второй приход дипломата на должность пресс-секретаря случился в 2010-2013 годах.

Поработав после этого послом в Турции Савиных вознамерился избраться в Палату Представителей. Очевидно, проблем с этим не возникнет: его судьбой заинтересовался сам Лукашенко.

Андрей Попов

Фото: mfa.gov.by

В 2005-м и.о. пресс-секретаря МИД недолго поработал Руслан Есин, а затем на значительный период длинною в четыре года пост занял Андрей Попов.

После по примеру Савиных он поехал работать в Женеву, пока в 2014 году Лукашенко не назначил его главой своей пресс-службы. На этой должности Попов был именно руководителем – от имени Лукашенко он не выступал.

В прошлом году должность Попова отошла к Сергею Пелюшкевичу. О новой работе дипломата в СМИ не сообщалось.

Дмитрий Мирончик

Фото: sputnik.by

В 2000-х дипломат работал в посольствах в Германии и Италии. Должность пресс-секретаря МИД Дмитрий Мирончик занимал с 2014-го по 2018-й.

В прошлом году Лукашенко отправил дипломата послом в Швецию. В Стокгольме Мирончик объявил о завершении «ледникового периода» в отношениях с этой скандинавской страной, который начался после высадки «плюшевого десанта».

Дипломат успел коротко пообщаться с королями Швеции и Норвегии.

Анатолий Глаз

Фото: mfa.gov.by

До назначения пресс-секретарем Анатолий Глаз трудился не только в МИДе, но и пять лет проработал в Администрации президента – в управлении внешней политики. Какая карьера его ждет в дальнейшем, можно пока только предполагать.

Но несмотря на короткий срок в должности пресс-секретаря МИД, Глаз выдал одно из самых ярких заявлений внешнеполитического ведомства Беларуси за всю историю. Весной текущего года дипломат назвал российского посла Михаила Бабича «счетоводом» и «подающим надежды бухгалтером».
Александр Кулик
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