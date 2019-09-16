Как сложились судьбы пресс-секретарей МИД Беларуси
У кого-то карьера пошла в гору, для кого-то пост пресс-секретаря остался пиком.
Дмитрий Мирончик с королем Швеции. Фото: mfa.gov.by
UDF.BY рассказывает, что стало с людьми, которые в последние 20 лет олицетворяли внешнеполитическое ведомство Беларуси и политику нашего государства за рубежом.
Николай Борисевич
Фото: export.by
Уроженцу Смолевичей в небогатые 90-е годы повезло работать в открывшемся белорусском посольстве в Великобритании. В 1998 году Николай Борисевич вернулся в Минск, чтобы работать начальником управления информации – пресс-секретарем МИД.
Далее его ожидало повышение: в 2000 году дипломат стал первым в истории пресс-секретарем Александра Лукашенко. Но проработал там Борисевич только один год – его сменила Наталья Петкевич.
Дипломат вернулся на не самые значимые посты в МИД, дождавшись в 2014 году назначения послом в Нидерланды. Летом текущего года Лукашенко освободил его от занимаемой должности.
Павел Латушко
Фото: ntv.ru
Коренной минчанин пошел на работу в МИД сразу после окончания университета. Вскоре он получил направление в консульство в Белостоке. В 2000-м году молодой дипломат Павел Латушко был назначен пресс-секретарем внешнеполитического ведомства, на этом посту он проработал два с половиной года.
Затем была неплохая карьера: посол в Польше, министр культуры, посол во Франции. С весны текущего года белорусскоязычный Латушко руководит Купаловским театром.
Андрей Савиных
Фото: tut.by
Сменив Латушко на посту пресс-секретаря в 2003 году, Савиных уже в 2005-м уехал на работу в Женеву, где представлял страну в международных организациях. Второй приход дипломата на должность пресс-секретаря случился в 2010-2013 годах.
Поработав после этого послом в Турции Савиных вознамерился избраться в Палату Представителей. Очевидно, проблем с этим не возникнет: его судьбой заинтересовался сам Лукашенко.
Андрей Попов
Фото: mfa.gov.by
В 2005-м и.о. пресс-секретаря МИД недолго поработал Руслан Есин, а затем на значительный период длинною в четыре года пост занял Андрей Попов.
После по примеру Савиных он поехал работать в Женеву, пока в 2014 году Лукашенко не назначил его главой своей пресс-службы. На этой должности Попов был именно руководителем – от имени Лукашенко он не выступал.
В прошлом году должность Попова отошла к Сергею Пелюшкевичу. О новой работе дипломата в СМИ не сообщалось.
Дмитрий Мирончик
Фото: sputnik.by
В 2000-х дипломат работал в посольствах в Германии и Италии. Должность пресс-секретаря МИД Дмитрий Мирончик занимал с 2014-го по 2018-й.
В прошлом году Лукашенко отправил дипломата послом в Швецию. В Стокгольме Мирончик объявил о завершении «ледникового периода» в отношениях с этой скандинавской страной, который начался после высадки «плюшевого десанта».
Дипломат успел коротко пообщаться с королями Швеции и Норвегии.
Анатолий Глаз
Фото: mfa.gov.by
До назначения пресс-секретарем Анатолий Глаз трудился не только в МИДе, но и пять лет проработал в Администрации президента – в управлении внешней политики. Какая карьера его ждет в дальнейшем, можно пока только предполагать.
Но несмотря на короткий срок в должности пресс-секретаря МИД, Глаз выдал одно из самых ярких заявлений внешнеполитического ведомства Беларуси за всю историю. Весной текущего года дипломат назвал российского посла Михаила Бабича «счетоводом» и «подающим надежды бухгалтером».
Александр Кулик
18:28 16/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».