Пошутил? Заплати: как взыскивают материальный ущерб со лжеминеров

— За совершение подобных преступлений наряду с уголовной предусмотрена и гражданско-правовая ответственность, — говорит прокурор Московского района Игорь Украинец. — В результате действий таких шутников причиняется серьезный материальный ущерб, ведь по ложному вызову незамедлительно выезжают сотрудники правоохранительных органов, МЧС, скорой медицинской помощи, срывается работа учреждений и организаций. Но самое страшное, что такие сообщения наносят вред общественной безопасности, пугают людей.









Так, по приговору суда Московского района 34-летний горожанин признан виновным за заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, создающем опасность для жизни и здоровья людей. Установлено, что 15 февраля 2019 года в 23:18 он, находясь в состоянии алкогольного опьянения на платформе станции метро «Малиновка», сообщил дежурной по приему и отправлению поездов ложную информацию о своих намерениях совершить взрыв на станции. Сотрудница метрополитена тотчас сообщила об этом в милицию, что повлекло за собой неотложное выбытие на место саперных расчетов.





В связи с принятием таких мер реагирования войсковой части 5448 причинен материальный ущерб. Прокурор Московского района подал в суд исковое заявление о взыскании его с горе-шутника. Иск служитель Фемиды удовлетворил в полном объеме.





Аналогичные меры прокуратурой района приняты и в отношении 44-летнего горожанина, который 17 апреля нынешнего года в период с 00:55 до 02:30 дважды сообщил в милицию о готовящемся взрыве жилого дома на пр. Любимова.





Суммы причиненного ущерба не называются, однако в прокуратуре заверили — они

отнюдь не маленькие.









Напомним, согласно ст. 340 УК Республики Беларусь за заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность для жизни и здоровья людей, либо причинения ущерба в крупном размере, либо наступления иных тяжких последствий наказывается штрафом, или арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на срок до пяти лет. То же действие, совершенное повторно, либо группой лиц по предварительному сговору, либо повлекшее причинение ущерба в крупном размере, либо повлекшее иные тяжкие последствия, наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок от трех до семи лет.



