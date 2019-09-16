Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

В минском парке Горького из кабинки колеса обозрения выпала дверца. Внутри были люди

В парке Горького с колеса обозрения упала дверца одной из закрытых кабинок. Аттракцион работал, внутри были люди. Руководство парка подтвердило TUT.BYинцидент, который произошел 15 сентября.

В редакцию обратилась очевидец Наталья. Вечером воскресенья 15 сентября она гуляла по парку, в один миг в 50−100 метрах от нее упала дверца кабинки колеса обозрения.

— Когда дверь рухнула, работники парка оперативно все убрали. Пострадавших не было, но было видно, что в кабинке находились люди.


Версии того, почему дверь рухнула, у работников парка немного расходятся. Одни говорят, из-за потока людей дверь как следует не закрыли снаружи — лишь изнутри ее прикрыли сами посетители. Другие говорят, что при запуске аттракциона никто не проверяет исправность именно запорного устройства, у которого есть свой срок износа. Возможно, что-то пошло не так и от ветра дверь сорвало с петель.


Начальник управления «Городские парки» УП «Минскзеленстрой» Андрей Жихарев говорит, что инцидент был, дверь кабинки не закрыли.

— Произошло грубое нарушение инструкции дежурными аттракционов, их дисциплинарно накажут. Ничего страшного не произошло — экстренно отреагировали, остановили аттракцион, включили реверс, вернули обратно. Посетители, которые сидели в этой кабинке написали, что претензий к нам не имеют. Это человеческий фактор, — объяснил руководитель.
Поделиться
Последние известия


Блоги
Игорь Драко
Граждане, подайте подпись бывшим бойкотчикам
Павел Севярынец
Школа, дзеці і чэрці
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о новых школьных поборах и...
Павел Знавец
Про Лукашенко и арбузы. Мой ответ Артемию...
Дзяніс Кобрусеў
Право на город или вся власть Советам


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru