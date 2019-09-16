В редакцию обратилась очевидец Наталья. Вечером воскресенья 15 сентября она гуляла по парку, в один миг в 50−100 метрах от нее упала дверца кабинки колеса обозрения.





— Когда дверь рухнула, работники парка оперативно все убрали. Пострадавших не было, но было видно, что в кабинке находились люди.









Версии того, почему дверь рухнула, у работников парка немного расходятся. Одни говорят, из-за потока людей дверь как следует не закрыли снаружи — лишь изнутри ее прикрыли сами посетители. Другие говорят, что при запуске аттракциона никто не проверяет исправность именно запорного устройства, у которого есть свой срок износа. Возможно, что-то пошло не так и от ветра дверь сорвало с петель.









Начальник управления «Городские парки» УП «Минскзеленстрой» Андрей Жихарев говорит, что инцидент был, дверь кабинки не закрыли.





— Произошло грубое нарушение инструкции дежурными аттракционов, их дисциплинарно накажут. Ничего страшного не произошло — экстренно отреагировали, остановили аттракцион, включили реверс, вернули обратно. Посетители, которые сидели в этой кабинке написали, что претензий к нам не имеют. Это человеческий фактор, — объяснил руководитель.